Al borde de la censura, Mia Khalifa posó sin corpiño y jugó al límite con un look ultra jugado

Mia Khalifa juega al límite de la censura. Sus fotos no conocen de límites en Instagram a la hora de explorar nuevas tendencias. Es una de las personalidades más reconocidas a nivel mundial por su audacia y outfits arriesgados.

En su guardarropa las prendas audaces son protagonistas. Escotes pronunciados, transparencias y mucha piel son las estrellas de los looks que elige para vestir. Combina los estilos del momento a la perfección y siempre va por más.

Marca tendencia con las prendas y accesorios must de la temporada. Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. Conquista a sus fans con cada una de sus publicaciones. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Mia Khalifa compartió una serie de imágenes en donde burló la censura. Posó sin corpiño y sorprendió a todos sus fans. Solo lució un pantalón cargo en colon verde militar de calce holgado. Para el peinado eligió llevar el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje sutil. Delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada. Y lápiz labial con mucho brillo. La publicación coleccionó los likes de todos sus fans.

Pantalón cargo y mucha piel: Mia Khalifa jugó al límite de la censura con un look ultra jugado y arrasó en Instagram

Mia Khalifa dio cátedra de audacia con una producción de fotos de alto impacto

La influencer es una verdadera estrella del mundo de las redes sociales. Sus videos e imágenes rápidamente se convierten en virales y los likes no tardan en llegar. No le teme a los flashes de las cámaras.

