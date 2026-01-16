A los 59 años, Flavia Palmiero arrasó con su colección de trajes de baño y dejó muy poco para la imaginación

Flavia Palmiero es una de las personalidades más queridas de la escena artística argentina. Combina a la perfección diferentes texturas y pasar desapercibida no es una opción para ella. Sus fans alucinan con cada look que presenta en su Instagram.

La combinación de estilos es su especialidad. En su guardarropa los must de la temporada son las estrellas indiscutibles. La actriz compartió su espectacular colección de trajes de baño y se convirtió en la reina del verano.

A los 59 años, Flavia Palmiero compartió su colección de trajes de baño frente al mar. Posó con los diseños más de la temporada y deslumbró con su espectacular figura. Desde mallas enterizas hasta bikinis mega diminutas. Sin lugar a dudas, es una fan del verano y en su guardarropa tiene los mejores trajes de baño de cada temporada. La publicación cosechó elogios y se llevó los likes de todos sus fans.

La actriz tiene un estilo sin igual. Marca tendencia y deslumbra con las prendas must del momento. Elegante, audaz y avasallante, es la combinación perfecta para crear outfits únicos.

