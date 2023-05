El diputado nacional, Tito Stefani, reiteró su demanda a las autoridades del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) para que respondan las preguntas planteadas hace más de diez días, en relación a una serie de presuntas irregularidades que han causado malestar en la sociedad fueguina.

El diputado Stefani expresó: “Necesitamos saber qué hace el gobierno provincial con nuestros impuestos. El pasado lunes 24 de abril, personalmente me dirigí a las oficinas del IPV y me reuní con la vicepresidencia del Instituto. Durante este encuentro, no solo abordamos los videos que fueron objeto de denuncia, sino que también les entregué una nota con más de 10 preguntas que nos fueron transmitidas por los vecinos”.

Lamentablemente, el plazo de 10 días establecido por la Ley provincial 653 expiró, y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta ni se nos ha solicitado una prórroga para responder a las interrogantes planteadas. Ante esta situación, el diputado Stefani ha presentado nuevamente un pedido de acceso a la información pública, con el objetivo de obtener respuestas concretas que brinden tranquilidad a aquellos ciudadanos que han invertido tiempo y esfuerzo en este proceso.

“Tienen que comprender que las respuestas no son para un diputado de la oposición, son para miles de fueguinos que esperan por su casa”, remarcó Stefani.

“ Es de suma importancia recibir una respuesta oportuna por parte del Instituto. No lo hago solo en mi nombre, sino en representación de miles de fueguinos que esperan ansiosos la entrega de sus viviendas ”, sostuvo Stefani y agregó: “Detrás de esta exigencia se encuentra un gran número de personas en nuestra comunidad que han presentado solicitudes de vivienda y merecen tener certeza sobre un proceso que hasta ahora ha sido caracterizado por su falta de transparencia y por la existencia de irregularidades”.

El diputado Stefani reafirmó su compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos y trabajar incansablemente para asegurar que se brinden respuestas claras y concretas en relación a las interrogantes planteadas. Asimismo, insta a las autoridades del IPV a cumplir con sus obligaciones y a actuar en beneficio de los ciudadanos que confían en el proceso de asignación de viviendas en Tierra del Fuego.