La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una jornada festiva con motivo del Día del Jubilado y la Jubilada, que reunió a más de 800 adultos mayores en el microestadio Cochocho Vargas, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina como punto central de la celebración.

Festejo del Día del Jubilad

La Municipalidad de Ushuaia festejo con los jubilados de la ciudad su día.

El encuentro, que contó con la participación de Centros de Jubilados de toda la ciudad, se desarrolló en un marco de gran concurrencia y entusiasmo, consolidándose como un espacio de integración comunitaria en el Mes de los Jubilados y las Jubiladas.

La Municipalidad de Ushuaia festejo con los jubilados de la ciudad su día.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas, ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.

La Municipalidad de Ushuaia festejo con los jubilados de la ciudad su día.

Asimismo, subrayó que “para nuestra gestión es fundamental seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la construcción de nuestra ciudad”.

La Municipalidad de Ushuaia festejo con los jubilados de la ciudad su día.

El evento contó con la presencia del intendente Walter Vuoto, quien compartió el festejo junto a vecinos, vecinas, autoridades municipales y provinciales. Con espectáculos musicales, danzas folclóricas y de tango, y la coronación de los nuevos soberanos, la jornada se consolidó como una celebración significativa para la comunidad jubilada de Ushuaia.