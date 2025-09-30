La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una jornada festiva con motivo del Día del Jubilado y la Jubilada, que reunió a más de 800 adultos mayores en el microestadio Cochocho Vargas, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina como punto central de la celebración.
Festejo del Día del Jubilad
El encuentro, que contó con la participación de Centros de Jubilados de toda la ciudad, se desarrolló en un marco de gran concurrencia y entusiasmo, consolidándose como un espacio de integración comunitaria en el Mes de los Jubilados y las Jubiladas.
La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas, ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.
Asimismo, subrayó que “para nuestra gestión es fundamental seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la construcción de nuestra ciudad”.
El evento contó con la presencia del intendente Walter Vuoto, quien compartió el festejo junto a vecinos, vecinas, autoridades municipales y provinciales. Con espectáculos musicales, danzas folclóricas y de tango, y la coronación de los nuevos soberanos, la jornada se consolidó como una celebración significativa para la comunidad jubilada de Ushuaia.