Twenty One Pilots y su versión de “Muchachos” cautivaron al público del Lollapalooza Argentina

Hace apenas unos días Blink 182 anunció que no formaría parte del Lollapalooza Argentina 2023 debido a un problema de salud del baterista Travis Barker. De esta manera, con muy poco tiempo para prepararse, Twenty One Pilots aceptó reemplazar en la grilla a la banda de pop punk. El dúo estadounidense dio un espectacular show y reafirmó su amor con el público argentino al ritmo de “Muchachos”.

Este sábado 18 de marzo, Twenty One Pilots, el dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun se presentó en el Lollapalooza Argentina 2023 con un show enérgico, emotivo y multitudinario. El repertorio elegido fue un repaso por los más grandes éxitos como “Heathens”, “Holding on to you”, “Car Radio” y “Stressed Out”.

Además, incluyeron un cover de Blink 182 para quienes se quedaron con las ganas de ver a la banda norteamericana en vivo. Por supuesto, la multitud reaccionó inmediatamente y el mar de gente saltó al ritmo de “All the small things”.

Pero las sorpresas de la noche no terminaron allí. El dúo decidió homenajear al país campeón del mundo con nada más y nada menos que una versión de “Muchachos”, la canción de La Mosca, a cargo del trompetista que acompaña a la banda. Esta vez, el público se encargó de cantar a todo pulmón el himno de la Scaloneta, exactamente a 3 meses de la final de Mundial. Uno de los mejores momentos del festival, sin lugar a dudas.

Twenty One Pilots reafirmó su amor con Argentina

Twenty One Pilots logró formar un fuerte vínculo con Argentina desde su primera presentación en en el Lollapalooza Argentina 2016. Allí el dúo se llevó todas las miradas con un show emblemático a puro ritmo con el atardecer de fondo y se convirtieron en la gran revelación del festival. En 2019, repitieron la hazaña, esta vez con un espectáculo más duradero y con una puesta en escena a otro nivel: subieron un auto al escenario.

Este año no tuvieron demasiado tiempo de planificación. De hecho, estaban inactivos desde hace unos meses y no tenían fechas en vivo confirmadas. Sin embargo, confesaron que cuando recibieron la oferta no dudaron en querer presentarse ante público sudamericano. En pleno show, el cantante, Tyler Joseph, habló algunas palabras en español, lució la camiseta celeste y blanca de la Selección Argentina y hasta confesó sus ganas de comprarse una casa en el país.

Como si todo esto fuese poco, como suelen acostumbrar en sus presentaciones en vivo, los artistas también vibraron cerca de su gente. Ambos se subieron a tarimas sostenidas por el público en temas como “Ride” y el clásico cierre con “Trees” para coronar una de las mejores presentaciones de esta edición del festival.