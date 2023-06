Tiago PZK lanzó “Como yo” junto al productor Marshmello

Tiago PZK el jueves 22 de junio subió a sus redes un adelanto del tema que lanzó junto al productor Marshmello. Con una melodía algo nostálgica, el cantante interpreta un tema de desamor y una ruptura amorosa. El nuevo sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas.

“Nadie va a quererte como yo te quise, puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo” es el estribillo de la canción de Tiago PZK que rápidamente escala en vistas en todas las plataformas. En el video se puede ver al cantante en una especie de caída libre entre las nubes y sus esfuerzos para no caer. También se pueden ver imágenes del productor Marshmello con su característica máscara que no deja ver su verdadero rostro.

Tiago PZK junto a Marshmello Foto: Instagram

“Tiago es uno de mis artistas favoritos con los que he trabajado. Tiene un estilo especial que se refleja en su forma de componer y cantar. Nuestros estilos encajan muy bien con lo que queremos de nuestra música y, sin duda, se puede escuchar la mezcla de estilos en esta canción”, afirmó el productor norteamericano sobre el artista argentino.

Por otro lado, el cantante comentó: “Me llegó la canción y me pareció un desafío ver cómo sumar mi esencia, sobre todo porque hablamos distintos idiomas. Por suerte todo se dio de forma natural, como que fluyó bien. Nos conocimos en Miami a fines del año pasado cuando Argentina estaba jugando la Copa del Mundo. Nos juntamos en el estudio y salió todo el tema, la verdad estuvo muy bueno y hoy siento que es una buena oportunidad para mí, sobre todo para llegar a nuevo público”.

Quién es el productor Marshmello

Su verdadero nombre es Christopher Comstock, conocido artísticamente como Marshmello. Es un productor y DJ estadounidense de future bass, electrónica y electrohouse que comenzó su carrera en el año 2015.

Marshmello Foto: Instagram

En 2016, Marshmello lanzó uno de sus sencillos más exitosos, Alone. Su video musical lleva más de mil millones de reproducciones en YouTube.

Una de sus características principales, es la máscara que utiliza para no mostrar su cara como los reconocidos músicos de Daft Punk. Otros grandes éxitos fueron “El Merengue” con Manuel Turizo y “Esta vida” con Farruko, donde comienza su experiencia con artistas latinoamericanos.