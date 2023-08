Quien es Candela, la hermana del Duki que quiere seguir sus pasos

Indudablemente, uno de los artistas musicales urbanos más destacados en nuestro país es Mauro Ezequiel Lombardo, reconocido bajo el nombre artístico de Duki. Aunque él mantenga un claro límite entre su vida personal y profesional, su influencia en la escena es innegable. En este contexto, su hermana Candela aspira a seguir los mismos pasos en el mundo artístico

La conexión con la música no se limita únicamente al cantante, ya que en su familia tanto su madre como su hermana Candela poseen un notable talento vocal. Con 21 años de edad, Candela no solo admira a su hermano, sino que también alberga el anhelo de emular sus logros en el mundo musical.

A través de sus redes sociales, fue ella misma quien incluso reveló: “Cuando era chica para mí ser cantante me parecía descabellado, ni soñaba con eso…”. Luego, dejó entrever que su hermano se había convertido en una fuente de inspiración monumental para ella.

También agregó: “Desde que en mi vida empezó a pasar esto, que mi hermano se metió en la música y la música se encontró con nosotros en la vida, me di cuenta que amo la música. No tengo idea de qué quiero hacer de mi vida, pero sé que quiero estar al lado de la música toda mi vida”.

El deseo de la hermana de Duki por comenzar su carrera musical

Desde pequeña, Candela ha dado los primeros pasos en la composición y producción de sus propias piezas musicales. Aunque aún no ha lanzado ninguna de ellas, su hermano mayor está brindándole su apoyo en esta nueva etapa, a pesar de admitir que no es un camino sencillo.

A través de sus plataformas en redes sociales, la hermana del cantante compartió detalles sobre su proceso de preparación en su camino hacia una carrera musical: “En el proceso de darme cuenta de que me gusta la música, también descubrí que es algo muy complicado y una exigencia muy grande para mí”.

Además, agregó: “Porque toda la cultura musical que tengo más la exigencia me hace pensar todo el tiempo ‘esto no me gusta’. Es una frustración. No saben la cantidad de veces que voy al estudio y vuelvo triste y llorando porque capaz no pude lograr lo que yo quise”.