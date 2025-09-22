Finalmente, tras ser reprogramado por mal clima, este 21 de septiembre, se realizó la primera edición del festival Camping en Buenos Aires. Más de 40 mil personas celebraron la llegada de la primavera en el Planetario y disfrutaron de shows al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Desde las 16 hasta las 22hs, Camping presentó un line up que combinó música urbana, pop y electrónica, con una invitada de lujo: Nathy Peluso, curadora y anfitriona de su fiesta Club Grasa. Un espacio concebido para dar visibilidad a talentos de la escena underground con la premisa de que bailar es una forma de sanar y conectar a través del cuerpo.

En esta ocasión, Nathy Peluso estuvo muy bien acompañada en el escenario por Tayhana y Negro Dub, al mando del set, quienes desplegaron una selección explosiva de temas mientras más de 30 performers hicieron bailar y saltar a todo el público presente.

Nathy Peluso convirtió el Planetario en una fiesta con Club Grasa: así fue la primera edición del festival Camping

Tras el lanzamiento en 2024 de su EP de remixes Club Grasa, el proyecto creado por la multifacética artista tomó forma en noches y activaciones alrededor del mundo. De esta manera, el DJ set de Nathy Peluso se convirtió en un nuevo capítulo en su carrera y una nueva forma de conectar con su público. Así como también esta propuesta marcó punto de encuentro para proyectos emergentes y frescos de la música global.

Así fue la primera edición del festival Camping BA

En esta primera edición de Camping BA también estuvieron presentes varios artistas emergentes del género urbano argentino. Entre ellos: Vinocio, Cerounno & Vinyltracker, Zell y Marttein con Juana Rozas.

Marttein en la primera edición del festival Camping

A medida que caía la noche y el cielo se despejaba tras una jornada nublada y fresca, el público mantuvo la energía en alto con presentaciones potentes, atravesadas por estilos e identidades muy distintos entre sí, mostrando la diversidad de la escena musical actual.

Con su debut en formato festival y una convocatoria histórica, Camping confirmó su lugar como semillero y motor cultural de Buenos Aires, ofreciendo un espacio alternativo, de una curaduría singular. Nacida como extensión de su universo artístico, la propuesta combina baile, exploración sonora y energía colectiva.