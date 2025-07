En 2025, Red Bull Batalla celebra sus 20 años de historia. La madre de todas las competencias continúa apostando por el freestyle como disciplina y potenciando a jóvenes talentos así como también reconociendo el legado de las grandes leyendas que han pasado por los escenarios de países como Argentina, España, Chile, México y más países de habla hispana.

El pasado sábado 26 de julio se realizó la esperada Final Nacional de Red Bull Batalla Argentina 2025 en Buenos Aires. El C Art Media recibió a cientos de fans de la rima improvisada y fueron testigos de la consagración del cordobés Larrix como campeón nacional.

Larrix, el freestyler cordobés, es el nuevo campeón nacional de Red Bull Batalla y representará a la Argentina en Chile

En la previa de esta Final Nacional que le otorgó al ganador un pase directo a la Final Internacional, Vía Urbano tuvo la oportunidad de hablar mano a mano con algunos de los protagonistas del evento. El MC cordobés, Mecha, el freestyler surgido de El Quinto Escalón, MKS y la revelación de la Regional Buenos Aires, Intermitente 46, dieron sus opiniones sobre la actualidad del freestyle y recordaron algunos de los momentos históricos de esta competencia.

Entrevista con Mecha, Intermitente y MKS: pasado, presente y futuro de Red Bull Batalla

—¿A qué MC retirado te gustaría volver a ver competir en batallas?

Intermitente: Me encantaría volver a escuchar haciendo freestyle a Wos.

MKS: Wos, Trueno... me gustaría muchísimo verlos competir de nuevo. La verdad que son pibes con los que competías y sabías que tenías garantizado un batallón y bueno, también daba gusto escucharlo. Hoy en día da gusto escucharlo musicalmente, pero nada, me extraño cruzármelos en batalla.

Mecha: Argentino me gustaría que vuelva Papo, ya siento que se está haciendo desear mucho y yo sé que él quiere también. ¿Internacional? Me gustaría que vuelva, particularmente a Red Bull, me gustaría que vuelva a Skone. Siento que Skone en Red Bull siempre ha dado nivelazo y más que nada por compartir la experiencia con él que es un hermoso siempre, ojalá que esté siempre.

Wos campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2018

—¿Alguna rima o batalla de Red Bull que te acuerdes de memoria o te haya marcado?

Intermitente: Voy a decir esa de “la diferencia entre tu país entre mi país y el tuyo” que me hace sentir que como que Argentina es muy pasional a diferencia de otro países, no se enojen, no es hate, pero como que Argentina es muy... del corazón. Y batalla memorable puede ser Bnet contra Valles T en 2019. Formidable.

MKS: La que más disfruté, que fue en Red Bull también, fue en la internacional 2013 en el estadio Malvinas Argentinas, Jony Beltrán contra Chuty. Ese día Chuty era el favorito por lejos, Jony Beltrán era un maldito desconocido que nadie sabía qué iba a hacer y de la nada, le pegó un pesto para 10 personas.

Mecha: Tengo que ser fiel a mis inicios y voy a decir Tata versus Kódigo 2015, porque fue la primera batalla que vi y si no hubiese sido el batallón que fue, quizás hoy yo no estaría acá. Haber visto esa como primera batalla me generó un, “No, qué locura esto del freestyle.” Así que voy a ir con esa.

Red Bull Batalla: Chuty es campeón mundial y Mecha se quedó con el tercer puesto (Foto: @redbullbatalla)

—¿Cómo ves el freestyle en la actualidad?

Intermitente: Siento que está en crecimiento constante, sobre todo que el underground actual está tocando la puerta de la élite y siento que se puede venir un cambio generacional. Esta vez sí en serio porque hablábamos capaz hace años del cambio generacional, pero creo que el cambio en la central viene ahora. Creo que todo el mundo, no solo Argentina, está teniendo su avance underground. Es como que el underground van a cambiar las caras de la élite.

MKS: Yo considero que algunos valores han cambiado y a mí no me agradan personalmente, como esto de de querer superar a la generación pasada, por así decirlo. Creo que no es una cuestión de pensar que uno quiere superar a la generación, sino ponérselo como objetivo, pero no expresarlo tan abiertamente de manera negativa como intentando liquidar lo que ha hecho la persona que viene atrás tuyo, ¿no?

Considero que ese pensamiento que tiene mucho la nueva escuela, no lo comparto mucho. También es una de las razones por las cuales compito, porque me imagino que si ellos están tan decididos a hacer que mi generación desaparezca, yo debería venir acá y me deberían ganar y bueno, no pasa.

Mecha: Siento que el freestyle actual a nivel underground, por lo menos, está mucho más consciente de lo que es una comunidad como cultura hip-hop. Antes había muchos valores comunitarios, pero muy centrados al nicho de lo que era el freestyle. Era todo muy competitivo y las ranchadas pasaban mucho por el freestyle. Hoy creo que, como comunidad, tenemos otro nivel de conciencia y de conocimiento también.

Hoy el sentido de comunidad está mucho más ligado al conocimiento y a la vivencia. Cuando yo empecé de repente el estrato social del competidor era más niño que le gustaba El Quinto y que tenía un celu medianamente lindo. Hoy compite cualquiera, cualquiera la rompe y cualquiera gana o clasifica lugares. Así que y eso me parece que está buenísimo porque hip hop nació como una herramienta de reinserción, entonces está muy bueno que esté sucediendo acá en Argentina.

Participant seen at Red Bull Batalla National Final in Cordoba, Argentina on October 28th, 2023 // Federico Sevilla / Red Bull Content Pool // SI202310312475 // Usage for editorial use only //

—¿Qué tiene de distinto Red Bull Batalla del resto de las competencias de freestyle?

Intermitente: Yo creo que lo que tiene distinto es, por ejemplo, la experiencia Red Bull que va más allá de competir el sábado. Nosotros venimos el jueves acá, nos conocemos con todos, estamos en el hotel, en el desayuno, en el playroom, un montón de cosas. Si bien en otras competencias no hace falta que esté para que sea genial, es un trato que capaz vos decís, “Okay, esto es RedBull Batalla y es un nivel de profesionalismo muy alto”. Es como que está todo muy al día, está todo muy bien organizado.

Mecha: Podría decir un montón de cosas cosas, pero te voy a decir mística. Siento que la Red Bull es el mundial, independientemente de qué hagan las compes que hagan, hay algo que tiene como legado, ¿viste? Como la Copa del Mundo, por más que exista el Mundial de Clubes, la Champions es la Champions, el Mundial es el Mundial y yo siento que Red Bull hoy por hoy es el Mundial.

Stuart se consagró campeón de Red Bull Batalla Argentina 2024 y estará en la Final Internacional

—Este año Red Bull Batalla cumple sus 20 años de historia. ¿Dónde te ves vos de acá a 20 años?

Intermitente: Yo ahora tengo 20, así que 20 + 20 y 40, porque yo soy de 2005... De acá a 20 años me veo con mi hijo reaccionado a mi batalla enseñándole a rapear así y digo, “Mira, vos así le tenés que hacer a tus rivales.”

MKS: Yo me imagino que un edificio en Las Vegas, rodeado de mujeres, dr*gas... No, la verdad que no sé, en 20 años me veo c*gándome de risa con mis amigos, un poco meditando todo esto que sucedió. Hemos sido parte de una explosión grande del freestyle que lo popularizó a nivel mundial y generó muchas salidas laborales. Así que me imagino un poco más consolidado como artista a nivel musical y nada, disfrutando de todo esto que hicimos que aunque la gente gente considere que no es un trabajo, y recordando un poco esto.

Mecha: De acá a 20 años, yo tendría 45, 44 en realidad. Me imagino viviendo lejos de la capital, por favor, en algún lugar muy tranquilo. Ya casado, ojalá, con dos hijos, ponele, si todo sale bien, un pibe y una piba. Con un estudio, produciendo, viviendo de de la producción de mi música y ahí, muy hippie, ¿viste? Como ahí, en esa.