Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: grilla completa, horarios, precios de las entradas y dónde comprarlas

Neuquén vuelve a ser el centro del entretenimiento nacional. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para cuatro jornadas a pura música a la vera del río Limay. Con una mezcla de rock, cumbia, pop y lo mejor del trap, con figuras como Luck Ra, Karina La Princesita, Dillom y más, el evento promete una convocatoria récord.
A continuación, te detallamos la grilla día por día y todo lo que tenés que saber para asegurar tu lugar.
Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: precios y beneficios
La organización ya habilitó los detalles para la compra de tickets. Un consejo clave para no perder tiempo: entrá previamente a la web de Entrada Uno, creá tu usuario o iniciá sesión antes de que arranque la venta. Esto te va a permitir agilizar el proceso y no quedarte afuera.
Existen opciones pensadas para el bolsillo familiar y también para quienes buscan una experiencia premium:
- Pack Familiar (4x3): Podés comprar 4 pases al precio de 3 por $60.000. Una opción ideal para grupos o familias que quieran ahorrar.
- Pase Confluencia (Individual): El abono por los 4 días tiene un valor de $80.000.
¿Qué incluye el “Pase Confluencia”?
Quienes adquieran este pase tendrán acceso a una experiencia diferencial dentro del predio:
- Ingreso prioritario al festival.
- Ubicación en campo delantero (más cerca del escenario).
- Acceso a baños diferenciados.
- Participación en concursos por backstage y meet & greets con los artistas.
- Sectores exclusivos de comida y espacios preparados para fotos.
Jueves 5 de febrero: Apertura a pura cumbia y romance
La primera noche arranca bien arriba para bailar sin parar. El cierre estará a cargo de la “Princesita” Karina.
- 18:20 – Ganador Pre Confluencia
- 19:00 – Migrantes
- 20:30 – Rombai
- 22:00 – Luciano Pereyra
- 00:00 – Karina
Viernes 6 de febrero: Trap, Pop y el fenómeno Luck Ra
El segundo día apunta de lleno al público joven con lo mejor de la escena urbana y el cuarteto más escuchado del momento.
- 18:40 – Tuli
- 19:30 – Lauty Gram
- 21:00 – Roze
- 22:00 – FMK
- 23:20 – Angela Torres
- 00:50 – Luck Ra
Sábado 7 de febrero: La noche del Rock Nacional
El fin de semana se pone potente con los clásicos que todos conocemos. El pogo está garantizado en la Isla 132.
- 18:40 – Kapanga
- 20:40 – Bersuit
- 22:40 – La Beriso
- 00:10 – No Te Va Gustar (NTVG)
Domingo 8 de febrero: Cierre épico con Trueno y Dillom
La última jornada estará dominada por la cultura urbana y el freestyle, cerrando la edición número 13 por todo lo alto.
- 20:40 – Tizishi
- 22:00 – La Joaqui
- 23:40 – Dillom
- 00:10 – Trueno