Vía Urbano / Concierto

Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: grilla completa, horarios, precios de las entradas y dónde comprarlas

Neuquén se prepara para la 13° edición del festival más grande del país. Del 5 al 8 de febrero, se presentarán figuras como Trueno, Luck Ra y Karina. Conocé cuánto cuestan los pases y qué beneficios incluyen.

Macarena Liguori
Macarena Liguori

9 de enero de 2026,

Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: grilla completa, horarios, precios de las entradas y dónde comprarlas
Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: grilla completa, horarios, precios de las entradas y dónde comprarlas

Neuquén vuelve a ser el centro del entretenimiento nacional. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para cuatro jornadas a pura música a la vera del río Limay. Con una mezcla de rock, cumbia, pop y lo mejor del trap, con figuras como Luck Ra, Karina La Princesita, Dillom y más, el evento promete una convocatoria récord.

A continuación, te detallamos la grilla día por día y todo lo que tenés que saber para asegurar tu lugar.

Fiesta de la Confluencia 2026
Fiesta de la Confluencia 2026

Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: precios y beneficios

La organización ya habilitó los detalles para la compra de tickets. Un consejo clave para no perder tiempo: entrá previamente a la web de Entrada Uno, creá tu usuario o iniciá sesión antes de que arranque la venta. Esto te va a permitir agilizar el proceso y no quedarte afuera.

La Fiesta de la Confluencia es una de las celebraciones más esperadas en Neuquén.
La Fiesta de la Confluencia es una de las celebraciones más esperadas en Neuquén.

Existen opciones pensadas para el bolsillo familiar y también para quienes buscan una experiencia premium:

  • Pack Familiar (4x3): Podés comprar 4 pases al precio de 3 por $60.000. Una opción ideal para grupos o familias que quieran ahorrar.
  • Pase Confluencia (Individual): El abono por los 4 días tiene un valor de $80.000.

¿Qué incluye el “Pase Confluencia”?

Quienes adquieran este pase tendrán acceso a una experiencia diferencial dentro del predio:

  • Ingreso prioritario al festival.
  • Ubicación en campo delantero (más cerca del escenario).
  • Acceso a baños diferenciados.
  • Participación en concursos por backstage y meet & greets con los artistas.
  • Sectores exclusivos de comida y espacios preparados para fotos.

Jueves 5 de febrero: Apertura a pura cumbia y romance

La primera noche arranca bien arriba para bailar sin parar. El cierre estará a cargo de la “Princesita” Karina.

  • 18:20 – Ganador Pre Confluencia
  • 19:00 – Migrantes
  • 20:30 – Rombai
  • 22:00 – Luciano Pereyra
  • 00:00 – Karina
Karina La Princesita.
Karina La Princesita.

Viernes 6 de febrero: Trap, Pop y el fenómeno Luck Ra

El segundo día apunta de lleno al público joven con lo mejor de la escena urbana y el cuarteto más escuchado del momento.

  • 18:40 – Tuli
  • 19:30 – Lauty Gram
  • 21:00 – Roze
  • 22:00 – FMK
  • 23:20 – Angela Torres
  • 00:50 – Luck Ra
Luck Ra en su primer estadio Vélez (Gentileza Dale Play Live)
Luck Ra en su primer estadio Vélez (Gentileza Dale Play Live)

Sábado 7 de febrero: La noche del Rock Nacional

El fin de semana se pone potente con los clásicos que todos conocemos. El pogo está garantizado en la Isla 132.

  • 18:40 – Kapanga
  • 20:40 – Bersuit
  • 22:40 – La Beriso
  • 00:10 – No Te Va Gustar (NTVG)

Domingo 8 de febrero: Cierre épico con Trueno y Dillom

La última jornada estará dominada por la cultura urbana y el freestyle, cerrando la edición número 13 por todo lo alto.

  • 20:40 – Tizishi
  • 22:00 – La Joaqui
  • 23:40 – Dillom
  • 00:10 – Trueno

Temas Relacionados

MÁS DE Concierto
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS