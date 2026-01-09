Fiesta Nacional de la Confluencia 2026: grilla completa, horarios, precios de las entradas y dónde comprarlas

Neuquén vuelve a ser el centro del entretenimiento nacional. La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 ya tiene todo listo para cuatro jornadas a pura música a la vera del río Limay. Con una mezcla de rock, cumbia, pop y lo mejor del trap, con figuras como Luck Ra, Karina La Princesita, Dillom y más, el evento promete una convocatoria récord.

A continuación, te detallamos la grilla día por día y todo lo que tenés que saber para asegurar tu lugar.

Fiesta de la Confluencia 2026

Entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: precios y beneficios

La organización ya habilitó los detalles para la compra de tickets. Un consejo clave para no perder tiempo: entrá previamente a la web de Entrada Uno, creá tu usuario o iniciá sesión antes de que arranque la venta. Esto te va a permitir agilizar el proceso y no quedarte afuera.

La Fiesta de la Confluencia es una de las celebraciones más esperadas en Neuquén.

Existen opciones pensadas para el bolsillo familiar y también para quienes buscan una experiencia premium:

Pack Familiar (4x3): Podés comprar 4 pases al precio de 3 por $60.000. Una opción ideal para grupos o familias que quieran ahorrar.

Pase Confluencia (Individual): El abono por los 4 días tiene un valor de $80.000.

¿Qué incluye el “Pase Confluencia”?

Quienes adquieran este pase tendrán acceso a una experiencia diferencial dentro del predio:

Ingreso prioritario al festival.

Ubicación en campo delantero (más cerca del escenario).

Acceso a baños diferenciados.

Participación en concursos por backstage y meet & greets con los artistas.

Sectores exclusivos de comida y espacios preparados para fotos.

Jueves 5 de febrero: Apertura a pura cumbia y romance

La primera noche arranca bien arriba para bailar sin parar. El cierre estará a cargo de la “Princesita” Karina.

18:20 – Ganador Pre Confluencia

19:00 – Migrantes

20:30 – Rombai

22:00 – Luciano Pereyra

00:00 – Karina

Karina La Princesita.

Viernes 6 de febrero: Trap, Pop y el fenómeno Luck Ra

El segundo día apunta de lleno al público joven con lo mejor de la escena urbana y el cuarteto más escuchado del momento.

18:40 – Tuli

19:30 – Lauty Gram

21:00 – Roze

22:00 – FMK

23:20 – Angela Torres

00:50 – Luck Ra

Luck Ra en su primer estadio Vélez (Gentileza Dale Play Live)

Sábado 7 de febrero: La noche del Rock Nacional

El fin de semana se pone potente con los clásicos que todos conocemos. El pogo está garantizado en la Isla 132.

18:40 – Kapanga

20:40 – Bersuit

22:40 – La Beriso

00:10 – No Te Va Gustar (NTVG)

Domingo 8 de febrero: Cierre épico con Trueno y Dillom

La última jornada estará dominada por la cultura urbana y el freestyle, cerrando la edición número 13 por todo lo alto.