Emanuel Noir de Ke Personajes se sinceró sobre su ansiedad antes de los shows: “Me hace mal”

Emanuel Noir se ha convertido en una gran figura dentro de la escena de la música nacional. Como líder de la banda de cumbia Ke Personajes logró tener un gran número de fanáticos. Tan solo en su cuenta personal de Instagram posee más de 1.2 millones de seguidores. Así como también cada show del exitoso grupo cuenta con miles de espectadores que cantan sus temas de principio a fin.

Sin embargo, según reveló él mismo, los momentos previos a subirse a un escenario no le resultan sencillos. Recientemente, a través de un video publicado en sus redes sociales, Emanuel Noir se sinceró con sus fanáticos y confesó que sufre de ansiedad antes de salir a escena.

“Ese minuto, 60 segundos previos al escenario es una ansiedad que… la ansiedad de que te dejen empezar, a mí me hace mal”, reveló el cantante en voz en off mientras se pueden ver varias imágenes del reciente show de Ke Personajes en Paraguay.

Luego, se refirió a cómo vive, desde su lugar junto a la banda, cada una de sus presentaciones en vivo. “Pasa tan rápido todo a la vuelta pero para nosotros es súper lento”, aseguró. Finalmente, sostuvo que cuando llega el momento de salir a escena todo aquello se desvanece. “Hasta que escucho el intro y empiezo a sentir ese zumbido que es como una bomba”, concluyó.

Emanuel Noir habló de su lucha contra las adicciones

“La droga para mí fue la peor de muchas cosas que hay en el mundo, la peor elección en la que uno cree que puede encontrar una solución”, confesó en una entrevista íntima con Gaston Pauls y sostuvo que “es la elección más errónea del ser humano, por una satisfacción momentánea”.

En esta profunda charla, contó el momento en el que estuvo más cerca de perder todo. “Mi último intento de suicidio fue en 2020. Tenía paranoia, veía cosas horribles y me cansó y agotó mentalmente. Mi cabeza sólo decía que me mate, esa era la única solución en ese momento. Ése día yo tenía una escopeta, la cargué y me quise ir a ver al espejo por última vez”.