Descubrieron a Rusherking y Mar Lucas nuevamente juntos en Miami

Desde su separación de la China Suárez, Rusherking ha estado disfrutando de su soltería. A pesar de asegurar que aún no está en pareja, el cantante argentino se ha mostrado muy cercano con la influencer española Mar Lucas. Ambos despertaron los rumores de romance y lejos de salir a negarlo, han dejado varias pistas que ilusionaron a sus fans.

Además de ser noticia por su música, Rusherking también se volvió mediático luego de su escandalosa separación de María Becerra. Como si esto fuera poco, su historial amoroso también incluye una intensa relación con la China Suárez, una de las mujeres más famosas de la Argentina.

La China habló de como se siente tras su ruptura con Rusherking

Aunque este romance no prosperó y ambos sorprendieron con el anuncio de que ya no estaban juntos. Por lo que desde entonces, cada uno ha continuado su camino por separado y generado algunos rumores de posibles nuevas relaciones. En el caso del artista santiagueño, dio de qué hablar por el parecido físico de su aparente nueva conquista con su ex pareja.

La China Suárez se hizo un cambio de look y la compararon con la nueva novia de Rusherking: “Iguales” Foto: Instagram

Desde que comenzaron a circular los rumores de romance entre Rusherking y Mar Lucas el público no pudo evitar la comparación con la actriz argentina. Incluso, en cada publicación de la joven española los usuarios hacen mención a su parecido físico, especialmente ahora que la China está morocha.

El gran parecido de la joven con Suárez. Foto: instagram

Rusherking y Mar Lucas juntos en Miami

Hace unas semanas, Rusherking y Mar Lucas fueron noticia luego de que sus fans descubrieran que estuvieron juntos en la playa. En los últimos días, ambos volvieron a dejar pistas que no pasaron desapercibidas.

Esta vez, el cantante argentino y la modelo viajaron a Miami y todo parece indicar que han estado juntos. Varias coincidencias en sus más recientes publicaciones demostraron que volvieron a hacer una escapada en medio de sus compromisos laborales.