El Cosquín Rock redobló la apuesta para la edición 2026 y anunció un line up para todos los gustos con más de cien artistas de primer nivel nacional e internacional. Los días 14 y 15 de febrero, el Aeródromo Santa María de Punilla recibirá como cada año a miles y miles de fanáticos para disfrutar de un fin de semana a pura música.

Para esta nueva edición, el Cosquín Rock decidió extender un amplio abanico de géneros musicales. El line up del 2026 es uno de los más variados con artistas de rock pero también mucha música urbana, blues, metal, punk, indie y hasta electrónica que darán vida a esta programación imperdible.

Cosquín Rock 2026 anunció el line up completo y hay grandes sorpresas: qué artistas internacionales se suman al festival

Apostando siempre al cruce de generaciones, estilos y raíces musicales, Cosquín Rock 2026 reafirma su lugar de usina cultural y recibirá a grandes músicos que continúan transformado la escena global con su arte, borrando fronteras y enlazando sonidos.

Entre las grandes sorpresas del line up está Franz Ferdinand, una de las bandas más influyentes del indie rock internacional, con infinitos hits como “Take Me Out”, entre otros, actualmente de gira por más de 40 destinos, llegarán a tierras cordobesas para desplegar su impecable repertorio.

Alex Kapranos, voz y referencia de Franz Ferdinand.

The Chemical Brothers (DJ Set), consolidados como pioneros del big beat y responsables de transformar la música dance en espectáculo masivo, desplegarán un DJ Set explosivo tras acumular seis premios Grammy y décadas de innovación.

The Chemical Brothers en La Estación. (Gentileza La Estación)

A la larga lista de nombres internacionales, desde Colombia, se suma Morat, el aclamado cuarteto que arrasa en plataformas con millones de reproducciones, y aportará sin sin dudas su inigualable frescura y todo su sonido folk-pop al corazón del rock.

Por otro lado, como cada año, el género urbano argentino continúa sumando grandes nombres que atraviesan generaciones y estilos: Dillom con su propuesta disruptiva y desafiante; Lali, referente indiscutido que viene batiendo récords y haciendo historia con cuatro Estadios Vélez, llevará su versión más rockera y su talento arrasador para “atender al demonio” en un show único; y Trueno que promete poner el rap argentino en lo más alto con un impactante show en medio de las sierras cordobesas.

Trueno cantó en Viña del Mar a principios de 2024.

Sumando novedades, la edición 2026 contará con la incorporación de La Plaza Electronic Stage. Una discoteca itinerante que ya recorrió festivales internacionales y ahora formará parte de Cosquín Rock, funcionando en uno de los bosquecitos, para ser escenario de reconocidos DJs y productores como: Brigado Crew, Franky Wah, Kölsch, Lehar, Lourdes Lourdes, Matthias Tanzmann, Pablo Fierro, Santiago García y Valentín Huedo. Con esta propuesta, las sierras se convertirán en una pista de baile a cielo abierto.

El line up completo del Cosquín Rock 2026:

1915 - ABEL PINTOS - AINDA - AIRBAG - AMIGOS DE ARTISTAS - ARKADYAN - BABASONICOS - BANDALOS CHINOS - BEATS MODERNOS - BERSUIT VERGARABAT - BLAIR - BRIGADO CREW - BRUZ - BULLDOZZER BLUES BAND - CALIGARIS - CARAS EXTRAÑAS - CHECHI DE MARCOS - CIRO Y LOS PERSAS - CORDELIA ANDRADA - COTI - CRUZANDO EL CHARCO – RYSTAL THOMAS & LUCA GIORDANO - CTM - CUARTETO DE NOS - DAVID ELLEFSON - DEER JADE - DEVENDRA BANHART (SOLO) - DILLOM - DIVIDIDOS - DORIAN - DUM CHICA - EL CLUB DE LA SERPIENTE - EL KUELGUE - EL PLAN DE LA MARIPOSA - EL ZAR - EMI - ERUCA SATIVA - ESTELARES - FANTASMAGORIA - FITO PAEZ - FRANKY WAH - FRANZ FERDINAND - GAUCHITO CLUB - GAUCHOS OF THE PAMPA - GIRL ULTRA - GISA LONDEIRO & TOYO BAGOSO - GLAUCO DI MAMBRO - GOLO ́S BAND & ANASTASIA AMARANTE - GRASSHOPPER - GUASONES - GUSTAVO CORDERA - HERMANOS GUTIERREZ - INDIOS - JOVENES PORDIOSEROS - KAPANGA - KILL FLORA - KÖLSCH - LA FRANELA - LA MISSISSIPPI - LA VELA PUERCA - LABIOS DE SAL - LALI - LAS PASTILLAS DEL ABUELO - LAS PELOTAS - LAS WITCHES - LE DRACS - LEHAR - LES DIABOLETTES - LOS ESPIRITUS - LOS MENTIDORES - LOS PERICOS - LOURDES LOURDES - LOUTA - MALANDRO - MARIANO MELLINO - MARILINA BERTOLDI - MARKY RAMONE - MATTHIAS TANZMANN - MICROTUL - MISTY SOUL CHOIR - MORAT - NINA PORTELA - NIÑO MONJA - PABLO FIERRO - PAPPO X JUANSE - PECES RAROS - PERRO SUIZO - PITI FERNANDEZ - RENZO LEALI - ROSY GOMEEZ - RUDY - RYAN - SANTIAGO GARCIA - SILVESTRE Y LA NARANJA - SIX SEX - SOFI MORA - T&K - TANGO & ROLL - THE CHEMICAL BROTHERS (DJ SET) - TRUENO - TURF - UN MUERTO MAS - VALENTIN HUEDO - VICTORIA WHYNOT - VIEJAS LOCAS X FACHI Y ABEL - WANDA JAEL - WAYRA IGLESIAS - XIMENA MONZON - YSY A - ARTISTAS INVITADOS: AGARRATE CATALINA