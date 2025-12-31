Villa Carlos Paz celebra la llegada del 2026 con un show lumínico de bajo impacto sonoro

El Municipio de Carlos Paz confirmó que el próximo jueves 1º de enero, a partir de la 01:00 hs, se realizará el show de fuegos artificiales para celebrar la llegada del nuevo año. El epicentro del evento será la zona comprendida entre el Puente Uruguay y el Puente Cassaffousth, un espacio que año tras año convoca a una multitud de familias.

Como todos los años, se mantendrá la premisa de utilizar mayoritariamente luces frías de bajo impacto sonoro. Esta tecnología permite disfrutar de un despliegue visual de gran calidad disminuyendo considerablemente las detonaciones, alineando a Villa Carlos Paz con las tendencias de las principales ciudades turísticas del mundo.

Para garantizar la seguridad del evento, se dispondrá un operativo especial desde la tarde previa. El mismo contará con la participación de Seguridad VCP, Defensa Civil y efectivos de la Departamental Punilla, quienes custodiarán el sector para que vecinos y turistas puedan disfrutar de la velada con total tranquilidad.

La entrada es libre y gratuita, consolidándose como un atractivo clave para potenciar la actividad comercial y turística de la villa en el inicio de la temporada. Cabe destacar que, en caso de lluvia, la actividad será suspendida para resguardar la seguridad de los asistentes y la operatividad del equipo técnico.