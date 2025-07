Vacaciones de invierno: un pancho con gaseosa en Bariloche cuesta casi lo mismo que comer en Aspen

Una foto tomada en un parador del Cerro Catedral, en Bariloche, se volvió viral en las últimas horas por mostrar un combo de pancho y gaseosa en plenas vacaciones de invierno.

El precio de este combo desató la polémica en redes y volvió a poner en discusión los altos costos en los centros turísticos argentinos, especialmente en temporada alta.

Bariloche celebra la llegada de la nieve: comenzó la temporada de invierno en el Cerro Catedral (Gentileza / Río Negro)

Es que según se puede observar en la foto viral, un pancho con gaseosa en la opción “take away” tiene un precio de 18 mil pesos argentinos.

El Cerro Catedral es más caro que comer en Aspen

La comparación más llamativa fue con Aspen, uno de los destinos de esquí más exclusivos del mundo. Allí, según publicó El Economista, se puede conseguir una hamburguesa completa en el restaurante Home Team BBQ por US$ 15.95, lo que equivale a unos $20.890 tomando el dólar blue a $1.310. Es decir, con una diferencia mínima se puede comer un plato mucho más elaborado.

Comer en Bariloche ya cuesta lo mismo que en Aspen

En otros locales de Aspen también hay opciones más baratas que el pancho argentino: unas quesadillas en Hops Culture cuestan US$ 12 (unos $15.720) y un wrap grande en The Big Wrap, considerado económico y apto para compartir, se consigue por US$ 9.30 (unos $12.180).

Más información sobre Cerro Catedral

Cerro Catedral es una destacada montaña recreativa ubicada en la provincia de Río Negro, cerca de Bariloche. Es mundialmente conocida por su gran centro de esquí invernal y, en verano, por sus senderos con vistas panorámicas al lago.

En Google Maps tiene una calificación promedio de 4.6 estrellas.

La Base de Cerro Catedral es operada por Catedral Alta Patagonia, un centro que está abierto todo el año y ofrece:

600 hectáreas de terreno para la práctica de esquí y snowboard.

38 telesillas.

Catedral Alta Patagonia está abierta todos los días de 9:00 a 16:00. Puedes encontrar más información en su sitio web oficial. Además, hay otra ubicación conocida como la “Base del Cerro Catedral” en RHM4+8R, Villa Catedral, Río Negro, que opera de 9:00 a 17:00 todos los días y cuenta con una calificación de 4.5 estrellas.