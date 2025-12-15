Tafí del Valle suma infraestructura turística en La Angostura y La Quebradita

El pasado sábado, Tafí del Valle fue escenario de una jornada enfocada en poner en valor los paisajes de los Valles Calchaquíes y acompañar el crecimiento de sus comunidades.

En un mismo recorrido se inauguraron el mirador y parador del dique La Angostura y la remodelación del Cristo Bendicente de La Quebradita, intervenciones que se articulan con la iluminación de la Ruta Provincial N° 307 como parte de una política de obra pública orientada a la integración territorial y al impulso turístico.

El mirador y parador del dique La Angostura se presenta como un espacio pensado para la contemplación del entorno natural, el encuentro y el descanso de quienes transitan hacia los Valles.

La obra jerarquiza el ingreso a una de las regiones más visitadas de la provincia, ordena el uso del espacio público y amplía la oferta de servicios para turistas y residentes.

Un nuevo mirador y un Cristo renovado jerarquizan el acceso a los Valles Calchaquíes.

Otra de las obras inauguradas fue la remodelación y jerarquización del Cristo Bendicente de La Quebradita, un símbolo con fuerte arraigo espiritual e histórico en la comunidad tafinista. La intervención apunta a recuperar y poner en valor el patrimonio religioso, mejorando accesos, entorno y condiciones de visita.

El Cristo Bendicente se consolida así como un punto de referencia tanto para la población local como para quienes se acercan a la zona atraídos por el turismo religioso, integrándose a los circuitos que combinan paisaje, espiritualidad y cultura.

Las obras buscan consolidar a Tafí del Valle como polo turístico de la provincia.

Las obras en Tafí del Valle se complementan con la iluminación de la Ruta Provincial N° 307, principal corredor de acceso a los Valles. El objetivo es mejorar la seguridad vial y la conectividad, especialmente en horarios nocturnos y temporadas de mayor circulación turística.

En el marco de esta agenda, la obra pública es presentada como una herramienta clave para integrar el territorio, acompañar la actividad turística, generar mejores condiciones para el comercio y crear oportunidades de desarrollo local para quienes viven todo el año en los Valles Calchaquíes.

En la jornada estuvieron, junto al gobernador, su esposa Ana María Grillo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los delegados comunales Ramón Ávila (El Mollar), Paul Caillou (Amaicha del Valle) y Gustavo Morales (Colalao del Valle); el exdiputado nacional Agustín Fernández; y los legisladores Roque Tobías Álvarez, Carlos Fúnez, Marcelo Herrera, Paula Galván y Alberto Olea.