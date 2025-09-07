Propuesta al aire libre: Paseo por el Camino del Dragón, el sendero que une La Falda y Huerta Grande

Llega el fin de semana, por este motivo te compartimos una interesante propuesta al aire libre, para disfrutar en familia de la naturaleza y descubrir nuestro Valle de Punilla más en profundidad.

Se trata del Camino del Dragón, un camino que comienza en La Falda y termina en la localidad de Huerta Grande. En dos horas de caminata, con dificultad baja se pueden recorrer ambos poblados, iniciando desde el Hotel Edén.

Paisaje del Valle de Punilla.

El sendero rodea la Laguna de los Patos y se eleva por el Cerro Dragón, que no tiene mucha altura. Se pueden obtener buenas panorámicas del Valle de Punilla y la Pampa de Olaén.

Paisaje del Valle de Punilla.

Además de a pie, se puede recorrer en auto o en bicicleta, aunque recomiendan consultar previamente por el estado del camino. Una vez en Huerta Grande, se puede aprovechar el balneario que está formado por tres embalses naturales rodeado de arboledas frondosas.