Paseo por un Molino histórico en las sierras de Puniilla

El encantador poblado de San Esteban invita a vivir una experiencia única con el ascenso al Molino Hércules, una de las construcciones más singulares del patrimonio rural argentino.

Molino Eiffel. Se levanta como símbolo de la localidad, del progreso y del futuro.

Declarado Monumento Histórico Nacional propone un viaje en el tiempo a través de uno de los pocos molinos de viento del siglo XIX que aún conserva su estructura original y el estilo arquitectónico que acompañaba a los grandes cascos de estancia.

Esta tecnología revolucionó la vida rural, permitiendo extraer agua en zonas sin acceso a cursos fluviales ni aguadas naturales.

Se trata de una de las joyas patrimoniales de Punilla, que forma parte de la identidad de San Esteban. Además de su valor técnico y estético, el molino simboliza el impacto de la energía eólica en la transformación del campo argentino.

Ideal para quienes buscan turismo cultural, paisajes serranos y descubrir los secretos mejor guardados del valle.