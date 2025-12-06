Espectacular concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal para cerrar este 2025

La Orquesta Sinfónica Municipal de Villa Carlos Paz llevará adelante este sábado 6 de diciembre su último concierto del año, con una propuesta especial dedicada al repertorio navideño. La función se realizará en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y estará bajo la dirección de Martina Ruffa Levrotto.

El espectáculo contará con un ensamble sinfónico-coral que incluirá la participación del Coro de Niños y Jóvenes del Centro Italiano, aportando un marco vocal que acompañará las obras seleccionadas para esta fecha. El programa reunirá piezas tradicionales de la temporada y composiciones alusivas al espíritu festivo.

La velada se desarrollará a las 21:00 horas y será con entrada libre y gratuita, permitiendo que la comunidad disfrute del cierre musical del año a cargo de la agrupación municipal.

Con esta presentación, la sinfónica concluye una nueva temporada de actividad artística, consolidando su presencia en la agenda cultural de la ciudad.