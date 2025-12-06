Turismo

Espectacular concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal para cerrar este 2025

La presentación será hoy sábado en la Iglesia del Carmen junto al Coro del Centro Italiano. Entrada gratuita.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de diciembre de 2025,

Orquesta Sinfónica de Villa Carlos Paz

La Orquesta Sinfónica Municipal de Villa Carlos Paz llevará adelante este sábado 6 de diciembre su último concierto del año, con una propuesta especial dedicada al repertorio navideño. La función se realizará en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y estará bajo la dirección de Martina Ruffa Levrotto.

El espectáculo contará con un ensamble sinfónico-coral que incluirá la participación del Coro de Niños y Jóvenes del Centro Italiano, aportando un marco vocal que acompañará las obras seleccionadas para esta fecha. El programa reunirá piezas tradicionales de la temporada y composiciones alusivas al espíritu festivo.

La velada se desarrollará a las 21:00 horas y será con entrada libre y gratuita, permitiendo que la comunidad disfrute del cierre musical del año a cargo de la agrupación municipal.

Con esta presentación, la sinfónica concluye una nueva temporada de actividad artística, consolidando su presencia en la agenda cultural de la ciudad.

