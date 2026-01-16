Dónde estarán las ferias municipales este fin de semana

Este fin de semana, del sábado 17 y domingo 18 de enero, las ferias municipales vuelven a distintos puntos de San Miguel de Tucumán con propuestas gastronómicas, artesanías y stands de emprendedores.
A continuación, el cronograma completo por parque y barrio
Parque El Provincial
- Feria de Artesanos: sábado 17 y domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: Polo Gastronómico, av. Roca y Chacabuco.
Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico:
- sábado 17, 19 a 01 h
- domingo 18, 19 a 00 hLugar: calle Asunción.
- Feria de Emprendedores: sábado 17 y domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: av. Mate de Luna y caminería central.
Parque Guillermina
- Feria Gourmet:
- sábado 17, 19 a 01 h
- domingo 18, 19 a 00 hLugar: Rufino Cossio, av. Mate de Luna y zona de estacionamiento.
Parque 9 de Julio
- Feria Parque Quinto Centenario: domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: av. Soldati al 300 (puestos de emprendedores que suelen estar en Parque Vº Centenario).
Barrio Manantial Sur
- Feria Manantial Sur 2500 viviendas: sábado 17 y domingo 18, 18 a 23 h.Lugar: av. Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.
Nota: cabe indicar que las actividades mencionadas se suspenden en caso de lluvia.