Dónde estarán las ferias municipales este fin de semana

Las actividades fueron programadas por la Dirección de Relaciones Institucionales.

Redacción Vía Tucumán

16 de enero de 2026,

Feria Parque Avellaneda.

Este fin de semana, del sábado 17 y domingo 18 de enero, las ferias municipales vuelven a distintos puntos de San Miguel de Tucumán con propuestas gastronómicas, artesanías y stands de emprendedores.

A continuación, el cronograma completo por parque y barrio

Parque El Provincial

  • Feria de Artesanos: sábado 17 y domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: Polo Gastronómico, av. Roca y Chacabuco.

Parque Avellaneda

  • Paseo Gastronómico:
    • sábado 17, 19 a 01 h
    • domingo 18, 19 a 00 hLugar: calle Asunción.
  • Feria de Emprendedores: sábado 17 y domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: av. Mate de Luna y caminería central.

Parque Guillermina

  • Feria Gourmet:
    • sábado 17, 19 a 01 h
    • domingo 18, 19 a 00 hLugar: Rufino Cossio, av. Mate de Luna y zona de estacionamiento.

Parque 9 de Julio

  • Feria Parque Quinto Centenario: domingo 18, 19 a 00 h.Lugar: av. Soldati al 300 (puestos de emprendedores que suelen estar en Parque Vº Centenario).

Barrio Manantial Sur

  • Feria Manantial Sur 2500 viviendas: sábado 17 y domingo 18, 18 a 23 h.Lugar: av. Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

Nota: cabe indicar que las actividades mencionadas se suspenden en caso de lluvia.

