Paseo de domingo: Regata Internacional de Remo en Villa Carlos Paz

Este domingo 24 de agosto, desde las 8 de la mañana, el Lago San Roque será escenario de la Regata Internacional de Remo “Vuelta al Lago 2025: Copa Nelson Rivero”, que contará con la participación de más de 100 deportistas provenientes de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Uruguay.

La competencia, que llega a su sexta edición, es organizada por la Asociación Cordobesa de Remo de Villa Carlos Paz, con el acompañamiento de la Municipalidad local, la Comisión de Regatas Internacional del Litoral y la Asociación Argentina de Remeros Aficionados.

Los representantes de ocho clubes disputarán la prueba en la modalidad travesía, que se desarrolla en botes dobles con timonel y posee la particularidad de que los competidores deben intercambiar posiciones durante el recorrido.

Uno de los momentos más esperados será la largada masiva de embarcaciones, prevista a la altura de calle Yrigoyen.

Este año, la regata llevará el nombre de Nelson Rivero, en homenaje al remero carlospacense que fue campeón argentino y sudamericano en reiteradas oportunidades y falleció meses atrás.

Villa Carlos Paz vuelve a reunir a destacados exponentes del remo en una competencia que combina deporte, tradición y reconocimiento a una de las figuras más importantes de la disciplina en la ciudad.