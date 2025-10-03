Vía Tucumán

Zafra récord: Tucumán consolida el 90% y el NOA aporta más del 20% nacional

El IPAAT confirmó un aumento del 3% en la molienda respecto a 2024 y más producción de bioetanol.

Sol Alvarez Natale

3 de octubre de 2025,

Zafra récord: Tucumán consolida el 90% y el NOA aporta más del 20% nacional
Más de 21 millones de toneladas de caña molidas en el país y una cuota de exportación de azúcar a EE.UU. refuerzan el balance.

Con 175 días de actividad, la zafra 2025 muestra un panorama alentador para la industria azucarera del NOA y del país. Según datos del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), los ingenios tucumanos alcanzaron el 90% del volumen estimado, mientras que los de Salta y Jujuy registran un 79% de avance.

Tucumán: estabilidad y crecimiento

En Tucumán, 13 ingenios permanecen en actividad, con un total de 15.712.999 toneladas de caña bruta molida, lo que representa un incremento del 3% respecto a 2024. La producción de azúcar físico llega a 1.143.159 toneladas, distribuidas en:

  • 713.171 toneladas de azúcar blanco tipo A
  • 264.539 toneladas de azúcar crudo
  • 16.645 toneladas de azúcar orgánico
  • 148.804 toneladas de azúcar refinado

En paralelo, las 10 destilerías tucumanas produjeron 255.987.951 litros de alcohol, con un aumento del 5% respecto al año pasado. De este total, 138.354.781 litros se destinaron a bioetanol.

Salta y Jujuy: zafra firme y alcohol en alza

En Salta y Jujuy, con 139 días de actividad, la molienda acumulada asciende a 5.934.064 toneladas de caña, alcanzando un 79% del total previsto. La producción de 405.633 toneladas de azúcar físico se reparte en:

  • 69.228 toneladas de azúcar blanco
  • 106.234 toneladas de azúcar crudo
  • 98.389 toneladas de azúcar orgánico
  • 128.333 toneladas de azúcar refinado

Las 5 destilerías activas produjeron 155.263.094 litros de alcohol hidratado, de los cuales 120.370.418 litros (78%) fueron destinados a bioetanol.

Balance nacional y exportaciones

En todo el país, el acumulado de la zafra asciende a 21.647.063 toneladas de caña bruta molida, con 1.548.792 toneladas de azúcar físico y 411.251.045 litros de alcohol hidratado.

A este escenario se suma la oficialización de la Resolución 178/2025, que asigna 44.178,3 toneladas de azúcar crudo como cuota de exportación hacia EE.UU. para el ciclo 2025-2026, medida que busca fortalecer los vínculos comerciales y abrir nuevas oportunidades de exportación.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS