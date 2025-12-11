Zafra histórica y bajo stock: el azúcar llega a 2026 con la mitad de existencias

El complejo sucroenergético del NOA cierra la campaña 2025 con números históricos y una particularidad que ya marca el inicio de 2026: se proyecta que el stock de azúcar de empalme será inferior a las 100.000 toneladas, es decir, un 50% menos que al inicio de la zafra pasada, cuando el sector arrancó con unas 200.000 toneladas al 30 de abril.

Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), este escenario, combinado con el fuerte desempeño exportador y el crecimiento del bioetanol, apunta a un comienzo de campaña 2026 favorable para los precios y la economía regional.

Una campaña récord de caña y eficiencia industrial

La campaña 2025 se consolidó como una de las más importantes de la historia reciente del sector. La caña bruta molida alcanzó 17.670.258 toneladas, un volumen récord para Tucumán, acompañado por la mayor superficie plantada en el territorio provincial.

Un dato clave es que se logró cosechar prácticamente toda la caña plantada en menos días de zafra, lo que habla de una mayor eficiencia operativa, mejor planificación y mejor coordinación entre productores, ingenios y trabajadores.

Este rendimiento refleja tanto la capacidad técnica de los ingenios como la decisión del sector de optimizar tiempos de cosecha, molienda y planificación industrial para responder a las demandas del mercado interno, externo y energético.

Alcohol hidratado y bioetanol: producción en alza

Mientras la molienda de caña ya se dio por concluida, en los ingenios de la región sigue en marcha el proceso de destilación de alcohol, utilizando melaza y azúcares obtenidos en la campaña 2025.

El IPAAT informó que la campaña de alcohol en Tucumán, Salta y Jujuy continúa activa, con seis destilerías en producción y un total de 226 días de trabajo acumulados.

Las plantas que permanecen en actividad para alcohol hidratado son:

San Isidro (Salta)

Ledesma (Jujuy)

Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad (Tucumán)

Al 9 de diciembre, estas destilerías habían producido 555.427.361 litros de alcohol hidratado, cifra que implica un aumento del 6% respecto de la misma fecha de la campaña 2024.

Del total generado, 373.989.302 litros fueron deshidratados para su uso en la mezcla con naftas como alcohol anhidro o bioetanol, lo que representa un crecimiento del 9% en comparación al mismo período del año anterior.

Las plantas deshidratadoras que continúan operando son:

San Isidro (Salta)

Ledesma (Jujuy)

La Florida, Concepción, Leales, Santa Rosa y La Trinidad (Tucumán)

Las proyecciones del organismo indican que la producción total de alcohol hidratado 2025/2026 podría superar los 610.000 metros cúbicos, un nuevo récord que consolida al complejo sucroenergético como motor del segmento de biocombustibles en la región.

Exportaciones de azúcar en crecimiento y perfil más exportador

En materia de azúcar, las exportaciones regionales llegaron a 396.240 toneladas hasta noviembre, lo que implica un incremento del 8,5% frente al mismo período de la campaña 2024, es decir, 31.186 toneladas adicionales.

Esta performance consolida una tendencia hacia un perfil exportador más robusto, con mayor presencia en mercados externos y una mejor articulación entre producción azucarera y demanda internacional.

Las estimaciones del sector señalan que el total exportado podría alcanzar las 600.000 toneladas para mayo de 2026, un objetivo que, de concretarse, reforzaría todavía más la posición del NOA en el mapa azucarero mundial.

Menos stock, mejores precios y un arranque sólido para 2026

De cara a la zafra 2026, el dato central es el bajo stock de empalme: se proyecta iniciar la campaña con menos de 100.000 toneladas de azúcar en existencia, frente a las 200.000 toneladas con las que se empezó la zafra 2025.

Se trata de una situación poco frecuente para el sector, que en esta oportunidad llega al arranque de campaña con una combinación de fuerte demanda externa, buen nivel de bioetanol, mayor eficiencia industrial y menor remanente de azúcar.

Según los análisis sectoriales, este contexto ayudará a tonificar el precio del azúcar, aportando estabilidad y mejores perspectivas a:

Productores cañeros

Ingenios

Trabajadores de la cadena sucroenergética

Economías locales ligadas a la actividad

En síntesis, el cierre de una zafra récord en caña molida, alcohol y exportaciones, sumado a un stock de empalme 50% menor, perfila a la campaña 2026 como un año clave para consolidar al sector sucroenergético regional como columna vertebral de la economía del NOA.