La organización de la XXIV edición de la “Trepada al Indio”, ubicado en el camino a Tafí del Valle se analizó en una reunión en el Ministerio de Gobierno y Justicia, entre el titular de esa cartera, Regino Amado con el ministro del Interior ministro del Interior, Dario Monteros.

También asistió el intendencia de la ciudad de Monteros, Francisco Serra y concejales de esa ciudad. La competencia se disputará el próximo domingo 31 de agosto, en el marco del mes aniversario de Monteros.Se explicó que con más de 1200 inscriptos, la “Trepada al Indio” " es un evento deportivo que enorgullece a todos los monterizos. Se distingue por su nivel competitivo, su carácter inclusivo y, especialmente, por el compromiso con el respeto y cuidado del medioambiente".