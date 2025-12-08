¿Vuelven los clásicos entre Atlético Tucumán y San Martín?

La posibilidad de los clásicos del verano entre Atlético Tucumán y San Martín se analiza en la provincia luego de la reunión que mantuvieron los presidentes de ambas instituciones, trás la asunción de Oscar Mirkin como flamante presidente de los “Santos”Oficialmente se informó que el encuentro entre el doctor Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán y Mirkin, tuvo caracter informal “en el que conversaron sobre diversos temas de interés común para ambas instituciones”.

Además se “destacó el rol fundamental que cumplen los dos clubes más importantes de la provincia, no solo en el plano deportivo, sino también en su impacto social, cultural y turístico, siendo motores esenciales del desarrollo local y referentes a nivel nacional”.

Del encuentro participaron los directivos de las dos instituciones. Destacaron que “la reunión refleja la voluntad compartida de trabajar en conjunto y fortalecer los vínculos entre San Martín y Atlético Tucumán, promoviendo el crecimiento del fútbol tucumano”.