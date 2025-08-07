Voleibol: Los abanderados del Campeonato Nacional Sub 16

Vía Tucumán

En la apertura del Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones de voleibol fueron presentados inicialmente los distintos abanderados en medio de una multitud en el Complejo Belgrano .

La jugadora Elina Gerrico, portó la Bandera Argentina, acompañada por sus escoltas, Martina Orellana y Sofia Baldo . La Bandera de Macha fue portada por Salvador Mansilla, con Agustina Cano y  Helena Cugno, como escoltas. La Bandera Olímpica fue ingresada por Pilar Dinabet, Bautista Conde, Martiana Pérez Carletti,María Victoria Coronel Brisa Troncoso y Sebastian Fuentes. La antorcha fue portada por Federico Arquez, jugador formado en Monteros Voley y flamante incorporación del Melilla de España.

