Vía Tucumán

Visita de deportistas al Concejo Deliberante

Participaron en el Torneo Open Tucumán Gl Brazilian Jiujitsu".

Yanina Elizabeth Vega

5 de octubre de 2025,

JUnto al titular del cuerpo, doctor Fernando Juri

Una jornada deportiva es la que se vivió en el Concejo Deliberante de la Capital por la visita de los campeones del “Torneo Open Tucumán Gl Brazilian Jiujitsu”.

Se trata de un evento que reunió a destacados atletas de esa disciplina de la regiónFueron recibidos por el titular del cuerpo, doctor Fernando Juri quien expresó que “los competidores compartieron su experiencia y pasión por esta disciplina, destacando su crecimiento en la ciudad y los desafíos que enfrentan para entrenar y competir en distintos torneos”.

