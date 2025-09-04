Valles Calchaquíes: vitivinicultura y turismo en la agenda con Portugal

En el marco de la agenda oficial iniciada el martes en Casa de Gobierno, el embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes, recorrió los Valles Calchaquíes acompañado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo.

La comitiva tucumana estuvo integrada por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; los delegados comunales Paul Caillou (Amaicha del Valle), Gustavo Morales (Colalao del Valle) y Ramón Ávila (El Mollar); la secretaria de Relaciones Internacionales, Virginia Ávila, y la subsecretaria Carolina Marañón. También participaron la presidenta de la Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán, Silvia Gramajo, empresarios del sector, artesanos locales y docentes y estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura del IES de Tafí del Valle.

La delegación visitó bodegas, emprendimientos turísticos y la reconocida “Ruta del Artesano”, en un recorrido que buscó mostrar las oportunidades que ofrece el valle en materia productiva y cultural.

“Para nosotros es una alegría enorme recibir al embajador, mostrarle la calidad de nuestros vinos y el potencial que tiene la cepa torrontés en los Valles Calchaquíes. Además, pudimos dialogar sobre posibles convenios que nos permitan intercambiar tecnología y conocimientos con Portugal”, expresó Silvia Gramajo.

El embajador Gonçalo Teles Gomes valoró la experiencia local: “Me impresionó ver cómo, en este clima y altitud, se elaboran vinos de gran nivel. Tucumán tiene un potencial enorme no solo en vitivinicultura, sino también en turismo, lo que puede convertirse en un motor importante para la economía provincial”.

Por su parte, el ministro Regino Amado subrayó: “El gobernador Osvaldo Jaldo nos encomendó acompañar esta agenda, porque el contacto directo con los productores y la cooperación internacional son claves para el desarrollo. Así como hemos crecido en la Economía del Conocimiento gracias a una política de Estado, también buscamos proyectar ese mismo modelo de articulación en sectores estratégicos como la vitivinicultura y el turismo”.

La jornada consolidó acuerdos en vitivinicultura, enología, turismo e innovación, y reforzó lo trabajado en Casa de Gobierno sobre economía del conocimiento, deporte y cultura. Estas acciones marcan un camino de integración que vincula a Tucumán con el mundo y genera nuevas oportunidades para las familias de los Valles Calchaquíes.