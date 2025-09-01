Una intervención artística urbana en el Palacio de Justicia

En el marco de la 11° Edición del “Proyecto Foco”, desarrollado dentro de la muestra Diseño Argentino (Espacio DAR), durante esta semana, el Palacio de Justicia, ubicado en el cuadrante de calles Lamadrid, Congreso y 9 de Julio y el Pasaje Hipólito Irigoyen, será sede de una intervención artística urbana, que busca revalorizar el patrimonio arquitectónico mediante acciones artísticas contemporáneas

En la Corte Sprema de Justicia, que preside el doctor Daniel Leiva, se informó que “la intervención consiste en la instalación momentánea de una estructura inflable de forma esférica, que fue adherida -sin ocasionar daños ni alteraciones- a las fachadas de una serie de edificios seleccionados, entre los cuales se encuentra este Palacio”.

Explicaron que “el montaje de la pieza, realizado respetando las normativas vigentes, estuvo a cargo de especialistas técnicos. El propósito es poner en valor nuestro patrimonio arquitectónico y, para ello, los edificios de valor cultural seleccionados son señalados con las esferas naranjas en los distintos puntos de la ciudad, con el fin de llamar la atención de los transeúntes”.

Remarcaron que “de esta manera, el Poder Judicial se integra a la iniciativa del “Proyecto Foco”, declarado de Interés Cultural por el Ente Cultural de Tucumán”.