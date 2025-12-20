Una época dorada del rugby tucumano

Ricardo Le Fort es un apasionado del rugby. Tucumán Rugby lo tiene como uno de los integrantes de la “Época Dorada” de la institución, 1988 a1993. En los últimos tiempos se conocieron en la provincia sus intervenciones en los talleres de “Destrezas”. Participó con clase sobre scrum y juego corto.

Pero no hace muchos días Tucumán Rugby recordó que " 27 años atrás, el Seleccionado Argentino de Rugby “Los Pumas” derrotaron al Seleccionado de Francia por primera vez en su historia en Tierra Francesa.. Aquella tarde en la ciudad de Nantes, la alineación titular del XV Argentino estuvo integrada por 4 “Verdinegros” entre los que se encontraban Ricardo Le Fort, José Santamarina, Martín Terán y Santiago Mesón, este último en una inspirada tarde aportó con su pie derecho 21 de los 24 tantos con los que los Pumas se alzaron con la victoria por 24 a 20.. Ese mismo año, en el mes de junio en Cancha de Atletico Tucumán, el Seleccionado Tucumano dió vuelta un primer tiempo adverso para alzarse con la victoria ante Francia por 25 a 23 con un try del “Cheto” Santamarina y 20 puntos de Santiago.. Los 4 partícipes de aquellas 2 hazañas frente al Seleccionado Francés, además de haber formado parte del Equipo de Primera División del Club en su Época dorada (1988/1993), fueron los Jugadores surgidos de la cantera del Club que más veces vistieron la Camiseta de “Los Pumas” junto con Julio Farías y Benjamín Macome".