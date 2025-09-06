Vía Tucumán

Un balance de la visita del Embajador de Portugal

Regino Amado analizó la visita de Gonçalo Teles Gomes

Yanina Elizabeth Vega

6 de septiembre de 2025,

Un balance de la actividad realizada en la provincia por el embajador de Portugal en la Argentina, Gonçalo Teles Gomes,recorriendo los Valles Calchaquíes, realizó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado.

Señaló que durante la estadía del diplomático “compartimos con productores vitivinícolas, emprendedores turísticos, artesanos y estudiantes de enología. Además, recorrimos parte de la reconocida “Ruta del Artesano”.

Destacó que “estuvieron en emprendimientos y cooperativas de vinos de la zona, y estudiantes y docentes de la Tecnicatura Superior en Enología y Viticultura del IES de Tafí del Valle”.La ocasión, agregó Amado, " nos permitió profundizar la cooperación internacional en vitivinicultura, enología, turismo e innovación".

Remarcó que en Casa de Gobierno analizaron temas “sobre economía del conocimiento, deporte y cultura”.

