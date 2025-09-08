Último día para acceder al Boleto Gratuito para Jubilados

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por Marcelo Nazur, informó que, por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, se resolvió extender hasta este lunes 8 la entrega del Boleto Gratuito para Jubilados.

El operativo en el Complejo Belgrano estará vigente hasta las 13 horas, lo que permitirá a los beneficiarios retirar sus boletos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con vigencia hasta el 10 de diciembre.

Un beneficio que alivia el bolsillo

Coordinado por la Secretaría de Transporte, a cargo de Vicente Nicastro, el programa facilita que miles de jubilados tucumanos accedan de manera gratuita al transporte público.

De esta manera, se alivian gastos cotidianos y se garantiza la movilidad para actividades esenciales como consultas médicas, recreación y trámites personales.

El ministro Nazur subrayó que esta medida es parte de las políticas de inclusión que impulsa el Gobierno provincial: “Cada boleto que llega a manos de un jubilado es un compromiso cumplido con quienes trabajaron toda su vida. Este programa refleja la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de acompañar a los sectores más sensibles de la sociedad y garantizar que los beneficios del Estado lleguen a cada rincón de la provincia”.