“Tucumán sigue de pie”: Jaldo supervisó obras en Monteros

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó este lunes la ciudad de Monteros para supervisar obras de infraestructura y seguridad junto a un amplio equipo de funcionarios provinciales y municipales.

Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla, ministros, legisladores e intendentes, el mandatario recorrió avances de pavimento articulado en los barrios 34 Viviendas, 100 Viviendas, 69 Viviendas y Villa Nueva, donde se ejecutan 18.600 metros cuadrados de adoquinado, con cordón cuneta, red cloacal y luminarias LED. También se controló la pavimentación de hormigón en la calle Santiago, que abarca 2.000 metros lineales con alumbrado público.

En paralelo, Jaldo supervisó la construcción de una nueva sede para la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste, que tendrá asiento en Monteros como refuerzo clave en materia de seguridad. Durante la visita, se entregaron además indumentaria para Obras Públicas, una pierna ortopédica a un vecino y camisetas al equipo de amputados de la provincia.

Palabras de Jaldo

“Hoy hemos visto cómo tres barrios del oeste de Monteros mejoraron con adoquinado y alumbrado público. Estas obras no solo embellecen la ciudad, también tienen que ver con la seguridad de quienes viven y transitan”, afirmó el gobernador.

Asimismo, destacó la importancia del acompañamiento local: “La gente salió a las calles a reconocer la gestión y a agradecer las obras. Eso demuestra que, aún en momentos de dificultades, en Tucumán seguimos adelante trabajando en conjunto”.

Jaldo remarcó que la provincia continúa ejecutando obras esenciales a pesar de la crisis nacional: “Seguimos atendiendo la salud, la educación y la seguridad. A pesar de los problemas nacionales, Tucumán sigue de pie, trabajando con intendentes y comisionados en cada municipio y en cada comuna”.

También advirtió sobre el impacto económico: “Hoy vemos textiles que suspenden trabajadores, fábricas como Scania que detienen su producción y comercios que bajan sus persianas. La Nación está enfocada en variables macroeconómicas como el dólar o el riesgo país, pero esos resultados todavía no llegan a la gente. Mientras tanto, en Tucumán no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.

El gobernador visitó barrios beneficiados con pavimento y luminarias, y supervisó la sede de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Oeste.

Voces de la dirigencia

El vicegobernador Miguel Acevedo sostuvo que se trata de un modelo de gestión “federal y cercano al interior”. Subrayó que las obras se hacen “por administración”, lo que permite dar empleo directo a los trabajadores municipales: “Hoy vimos a trabajadores poner adoquines con destreza y rapidez: 23 cuadras en total. Eso es obra pública real, pensada para los monterizos y para los tucumanos”.

El intendente Francisco Serra celebró la visita del gabinete: “Es una alegría inmensa recibir al gobernador, al vicegobernador, a ministros, legisladores y funcionarios provinciales en esta nueva conquista del gobierno municipal, acompañado por el gobierno provincial”.

El funcionario enumeró avances, como los 18.000 metros de adoquines en la zona oeste y más de 22.000 metros de hormigón en un corredor vial clave, destacando que la ciudad avanza en conectividad y descentralización.

El ministro del Interior, Darío Monteros, valoró los siete frentes de obra activos y resaltó que el equilibrio fiscal alcanzado en la provincia permite sostener inversiones con recursos propios. Por su parte, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y la diputada nacional Elia Fernández coincidieron en remarcar que la gestión provincial mantiene la obra pública y el compromiso con seguridad, educación y salud en todo el territorio.