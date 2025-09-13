Tucumán en un Programa de Cooperación Urbana y Regional Internacional

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado participó de un encuentro virtual con autoridades del Programa de Cooperación Urbana y Regional Internacional (IURC-LAC) de la Unión Eropea, donde se anunció que Tucumán fue seleccionada, por primera vez, para integrar esta red global.Amado destacó que “compartimos la satisfacción de formar parte de este selecto grupo junto con las provincias de Mendoza y Tierra del Fuego.

Nuestra provincia integrará el Clúster de Modernización de la Industria, un espacio que nos permitirá profundizar la vinculación internacional en materia de innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico”.

Explicó que “este logro es fruto del trabajo articulado que venimos impulsando desde el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Empresariales dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, en conjunto con el sector privado y académico, con un rol destacado del Clúster Tecnológico Tucumán”.Más adelante el funcionario subrayó que “el programa se desarrollará durante dos años, con proyectos coordinados junto con una región de Europa que será designada por este mecanismo. En noviembre participaremos en la Smart City Expo World Congress de Barcelona, donde daremos el primer paso en esta agenda de cooperación internacional”.

Expresó que “es un orgullo que Tucumán sea reconocida y convocada a trabajar en igualdad de condiciones con regiones europeas, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Agradezco profundamente el acompañamiento y la visión estratégica del gobernador Osvaldo Jaldo, que hacen posible que nuestra provincia se proyecte al mundo con solidez y confianza”.