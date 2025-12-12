Tucumán digitaliza el protocolo de violencia en las fuerzas de seguridad

En el Instituto de Enseñanza Superior del Servicio Penitenciario, se realizó una jornada de trabajo en la que se definieron nuevos lineamientos del protocolo de violencia destinado al personal de las fuerzas de seguridad de la provincia, con eje en la digitalización integral del circuito de intervención.

Un protocolo unificado y digital

Desde el Ministerio de Seguridad, Andrea Lobo explicó que el objetivo central es unificar criterios de intervención y abordaje utilizando nuevas tecnologías.

“Contamos con un lineamiento a través de un protocolo para las fuerzas de seguridad”.

Lobo señaló que “El objetivo de esta capacitación es unificar criterios de intervención y abordaje utilizando las nuevas tecnologías. Se desarrolló un programa específico para trabajar todo el circuito de violencia. Si bien comenzamos en el Servicio Penitenciario, la intención es trasladarlo también a la Policía de Tucumán para resguardar adecuadamente la información”.

La funcionaria precisó que el acceso será mediante clave personal, lo que permitirá agilizar el sistema de abordaje e intervención y fortalecer la protección de datos sensibles: “Las personas que deban intervenir en el circuito tendrán acceso mediante clave. Buscamos agilizar el sistema de abordaje e intervención tanto para víctimas como para causantes. Este protocolo propone un nuevo paradigma de acompañamiento y contención, no de estigmatización”.

También destacó que se trabaja “con todos los equipos interdisciplinarios para abordar íntegramente la problemática de violencia”.

El doctor César Risso Patrón, segundo jefe del Servicio Médico de la Policía de Tucumán, remarcó el impacto de la modernización documental: “Estamos incorporando las herramientas que nos brinda el Instituto de Enseñanza Superior para comenzar a digitalizar archivos y aplicar firmas digitales dentro del protocolo de violencia”.

Desde el área de salud mental, la psicóloga María Lucila Corbalán subrayó la relevancia del resguardo confidencial: “Formamos parte de un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales que atiende tanto a la víctima como al causante. Esta capacitación es fundamental para garantizar el secreto profesional y el resguardo de información para ambas partes”.

Un sistema digital en línea con la normativa nacional

El sargento ayudante Luis Vera Salvatierra, encargado del área informática del Servicio Penitenciario, explicó que el sistema “se viene implementando desde 2024 y se enmarca en la Ley Nacional de Digitalización, que debemos cumplir”.

Precisó que la herramienta está preparada “para funcionar de manera totalmente digital y brindar eficiencia, celeridad y transparencia en el tratamiento de hechos de violencia dentro del Servicio Penitenciario”.

“Además, esta capacitación brinda pautas claras para el personal sobre cómo proceder ante una denuncia y a quien debe recurrir. Y ante cualquier requerimiento judicial, podremos entregar la información de manera más rápida”, concluyó.