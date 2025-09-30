Tucumán construye el nuevo acceso a Alberdi con fondos propios

El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público informó el avance sostenido de la construcción del Nuevo Acceso a la Ciudad de Juan Bautista Alberdi, un proyecto que implica la recuperación integral del empalme entre la Ruta Provincial N°308 y la Ruta Nacional N°38.

La intervención, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), responde a la decisión política de Osvaldo Jaldo de reactivar obras que habían quedado neutralizadas, saldando una deuda histórica con el sur tucumano.

La obra avanza con frentes simultáneos en distintos sectores. En la rama norte de ingreso se ejecuta una calzada de hormigón de 23 centímetros de espesor, diseñada para resistir el intenso tránsito de la zona. En paralelo, en el sector sur se construyen dos alcantarillas de acceso para mejorar el drenaje pluvial, mientras se desarrollan excavaciones para el anillo de la rotonda proyectada, que permitirá ordenar el tránsito, reducir siniestros viales y agilizar la circulación.

El proyecto integral contempla además la repavimentación, nuevas banquinas, dársenas de giro y un moderno sistema de iluminación LED de alta eficiencia.

Las tareas son supervisadas por el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur; el secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia; y el director de la DPV, Pablo Díaz.

“Esta obra era una deuda pendiente con Alberdi que hemos decidido saldar con decisión política y presupuesto propio. No solo se trata de poner cemento, sino de llevar certidumbre y más seguridad vial a toda la comunidad. Estamos construyendo una infraestructura de alta calidad, como lo demuestra la calzada de hormigón que estamos ejecutando, para que este acceso sirva por décadas. Garantizar la conectividad y elevar la seguridad vial son prioridades que nos marcó el gobernador”, señaló Nazur.

La concreción de este nuevo acceso es una muestra del compromiso del Gobierno de Tucumán con la obra pública financiada con fondos propios, destinada a impulsar la conectividad y fortalecer el desarrollo regional.

Esta infraestructura optimizará la seguridad vial y mejorará de manera sustancial la calidad de vida de los habitantes y de quienes transitan por el sur tucumano.