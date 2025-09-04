Trataron temas de niñez entre funcionarios y jueces provinciales

Una importante mesa panel para abordar temas de la niñez se realizó en esta ciudad entre funcionarios provinciales y magistrados del área de familia provincial.

El encuentro tuvo lugar en el polideportivo de los Talleres Protegidos del Corazón de Jesús y estuvieron la Secretaría de Estado Niñez Adolescencia y Familia, Graciela Sare ; la directora del área Gilda Zurita y las magistradas, Ana Carolina Cano, jueza de la Cámara de Apelaciones Civil del Centro Judicial de Concepción y Mariana Rey Galindo jueza de Familia del Centro Judicial de Monteros.

Se indicó que “este espacio de charla reflexión permitió acercar inquietudes y aunar criterios para mejorar y fortalecer el sistema proteccional en manera conjunta. Además en este encuentro se reconoció a los jubilados y jubiladas de la DINAyF, quienes dedicaron años de esfuerzo y sacrificio en pos de la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Se destacó también que “en ese mismo marco de acciones se desarrollaron actividades lúdicas en los que participaron trabajadores de la niñez de las distintas áreas de la DINAyF (Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia), con el fin de afianzar el compañerismo, la confraternidad y el trabajo en conjunto.