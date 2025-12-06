Transporte verde: el Concejo impulsa la incorporación de unidades eléctricas

En una sesión marcada por el consenso, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, liderado por el doctor Fernando Arturo Juri, aprobó por unanimidad la ordenanza que crea el Programa de Movilidad Sustentable y Electro Movilidad Urbana “Colectivos Eléctricos”, una iniciativa destinada a iniciar la transición progresiva hacia unidades eléctricas dentro del sistema de transporte público municipal.

Un marco normativo para una ciudad más sustentable

El concejal Carlos Arnedo, impulsor del proyecto, explicó los fundamentos del dictamen y subrayó la necesidad de acompañar las transformaciones medioambientales que ya se aplican en distintas ciudades del país y la región.

“Lo que estamos debatiendo es un dictamen que busca sentar un marco normativo para la incorporación progresiva de unidades de transporte público en la ciudad pensando en la transición medioambiental, con unidades eléctricas para -paulatinamente- tender a dejar de utilizar coches en las líneas de colectivos locales, más contaminantes, y pasar a usar energías más amigables con el medioambiente”, señaló.

Arnedo agregó que la medida responde a un profundo sentido ciudadano: “El transporte eléctrico urbano contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero. No sólo es una mejora técnica sino que tiene por objetivo -con profundo sentido ciudadano- vivir en una ciudad más limpia, más sustentable y mejor para todos. Esto ya ocurre en Mendoza, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, como en ciudades de Latinoamérica como Bogotá, en Colombia, y Santiago de Chile“.

“No pedimos nada que no se pueda hacer, proponemos que el cambio sea realizado de manera paulatina para tender a estas prácticas que apuestan por la sustentabilidad”.

Según establece la ordenanza, los propósitos del nuevo programa abarcan:

Establecer planes de transición progresiva de colectivos a propulsión eléctrica.

Diseñar incentivos y beneficios para empresas que incorporen vehículos eléctricos.

Promover la cooperación con organismos nacionales e internacionales para financiar, asesorar y facilitar la adquisición de estas unidades.

Impulsar campañas de concientización sobre las ventajas del transporte sustentable.

Realizar estudios de factibilidad para la instalación gradual de infraestructura de carga eléctrica en puntos estratégicos, incluyendo cabeceras y paradas terminales.

Una política orientada al futuro urbano

La implementación del programa representa un primer paso hacia un modelo de movilidad sostenible, con impacto directo en la reducción de emisiones contaminantes, la modernización del transporte y la mejora de la calidad de vida urbana.