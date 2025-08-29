Trabajos para evitar siniestros viales

“Cada mes, una alarmante cantidad personas ingresan a nuestras guardias hospitalarias por siniestros viales, en su mayoría jóvenes en moto, lo que impacta en sus familias y también en el sistema de salud”.

Dijo el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado en la reunión de trabajo interdisciplinario para enfrentar la problemática de los siniestros viales en Tucumán en Casa de Gobierno junto con la directora ejecutiva de META Tucumán, Tania Cruz ; el gerente general del grupo Yuhmak, Matías Matuk; el director de Acción Política, González Fernandez y Juan Carlos Racedo, asesor de la Secretaría de Acción Política y Comunitaria.

Amado remarcó que “este espacio de diálogo nos permite avanzar en propuestas concretas, tanto en la revisión del marco normativo como en el fortalecimiento de las políticas de control y concientización. Los datos que relevamos muestran una situación que requiere atención inmediata”.Confiamos, continuó diciendo que, “a través de esta articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, podremos reducir significativamente estos hechos, trabajando con respuestas inmediatas y también con políticas planificadas y sostenidas en el tiempo”.