Vía Tucumán

Todavia no definen listas los libertarios y radicales

Fuerza Republicana ya confirmó sus candidatos

Yanina Elizabeth Vega

14 de agosto de 2025,

Continuan la danzas de nombres en la “Libertad Avanza” y en el “Frente Unidos por Tucumán”. 

La Libertad Avanza no dieron a conocer la lista oficial pero estos son los nombre más mencionados:

Lisandro Catalán

Manuel Guissone

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Frente Unidos por Tucumán . No dieron a conocer la lista oficial pero estos son los nombres que están circulando:

Roberto Sánchez, diputado nacional

Silvia Elias de Pérez, legisladora provincial

Claudio Viñas Legislador Provincial

Nadima Pecci

Fuerza Republicana:

Ricardo Argentino Bussi, legislador provincial

Sandra Orquera

Gerónimo Cruz Cornejo

Lorena Palomino

