Todavia no definen listas los libertarios y radicales

hace 19 horas
Continuan la danzas de nombres en la “Libertad Avanza” y en el “Frente Unidos por Tucumán”.
La Libertad Avanza no dieron a conocer la lista oficial pero estos son los nombre más mencionados:
Lisandro Catalán
Manuel Guissone
Federico Pelli
Soledad Molinuevo
Frente Unidos por Tucumán . No dieron a conocer la lista oficial pero estos son los nombres que están circulando:
Roberto Sánchez, diputado nacional
Silvia Elias de Pérez, legisladora provincial
Claudio Viñas Legislador Provincial
Nadima Pecci
Fuerza Republicana:
Ricardo Argentino Bussi, legislador provincial
Sandra Orquera
Gerónimo Cruz Cornejo
Lorena Palomino