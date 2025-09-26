Tesorería de la Provincia anunció el pago de salarios a estatales

El Gobierno de la Provincia, a través de la Tesorería, confirmó el cronograma de pagos para los trabajadores de los tres poderes del Estado correspondiente al mes de septiembre. El operativo se extenderá hasta el martes 30 y tendrá una segunda etapa complementaria que comenzará el jueves 2 de octubre.

Inicio del pago

Este viernes 26 de septiembre comienza la acreditación de haberes para los agentes del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

Continuidad durante el fin de semana

El sábado 27 será el turno del personal de Seguridad (Policía e Institutos Penales), Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Poder Legislativo, Dirección Provincial de Vialidad y Comunas Rurales.

Cierre de septiembre

El martes 30 cobrarán sus haberes el Poder Judicial (Centros Judiciales de Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia y Justicia de Paz Letrada), el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Pupilar y de la Defensa, Municipios del interior, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Tucumán Turismo, Ente Cultural de Tucumán, IPACYM, SEPAPyS, ERSEPT, Instituto de Desarrollo Productivo, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol y el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa.

Parte complementaria

La Tesorería informó que la parte complementaria de los sueldos se abonará desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de octubre:







Seguridad jurídica y organización

Con este esquema, la Tesorería garantiza previsibilidad en el cobro de haberes para la totalidad de los empleados públicos de la provincia, asegurando además que todos los sectores cuenten con su salario en tiempo y forma.