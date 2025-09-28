Vía Tucumán

Tarea de concientización en establecimientos educativos del IPLA

El Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo desarrolla diversos programas

Yanina Elizabeth Vega

28 de septiembre de 2025,

El titular del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo, doctor Dante Loza informó que siguen con las tareas en las escuelas del programa “Aprendiendo con IPLA”, " un espacio pensado para que las y los estudiantes reflexionen, aprendan y compartan herramientas para construir hábitos más saludables y responsables".Ultimamente las tareas se realizaron en el Liceo Militar General Gregorio Araoz de Lamadrid explicandpo que “la prevención comienza en la educación, y juntos hacemos la diferencia”. Luego agradeció a “cada institución educativa y a la comunidad escolar por abrirnos sus puertas y acompañar este camino”.

Además remarcó que con el programa “IPLA Concientiza”, seguimos compartiendo charlas y espacios de reflexión porque creemos en el poder de la información y el acompañamiento para que cada estudiante pueda tomar decisiones responsables y conscientes"

