Talleres para emprendedores de la Economía Social

Talleres y capacitaciones diseñadas para fortalecer para emprendedores de la Economía Social fueron impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Federico Masso , y a través de la Secretaría de Articulación Territorial y Desarrollo Local a cargo de Elisa Josefina Zarate

Entre los cursos realizados están los referidos a las “Herramientas para Emprender”, que constó de dos encuentros: un módulo inicial de “Formación de Emprendedores” y un segundo módulo de “Taller de Organización y Funcionamiento del Emprendimiento”. El otro es el “Taller de Costos y Formación de Precios”, realizado en dos jornadas, y se centra en enseñar a los emprendedores cómo calcular y gestionar los costos de manera eficiente. Se precisó que la primera jornada abordó conceptos teóricos básicos, mientras que la segunda se dedicó a la aplicación práctica de cálculos adaptados a la actividad de cada emprendedor. El objetivo principal fue ayudar a los emprendedores a fijar precios rentables y asegurar la sostenibilidad de sus emprendimientos.