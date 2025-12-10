Superávit, caída del consumo y agenda legislativa: la reunión entre Jaldo y Mansilla

En una reunión en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió al presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla, con quien repasó la relación institucional con Nación, la situación fiscal provincial —con foco en el superávit— y temas de agenda parlamentaria, además de evaluar acciones de apoyo a emprendedores.

Microcréditos y economía social en el balance de gestión

Mansilla explicó que llegó al encuentro luego de acompañar al gobernador en la entrega de microcréditos del Ministerio de Desarrollo Social, y destacó el rol del ministro Federico Masso: “acompañé la entrega de unos microcréditos que se hacen en el Ministerio de Desarrollo Social con el ministro Federico Masso que viene trabajando desde estos dos últimos años en un área muy delicada y muy importante, en donde se hicieron entregas por más de 320 millones de pesos en este último año, casi 900 emprendimientos”.

Viaje a Buenos Aires y reuniones con Nación

Según relató Mansilla, el gobernador le confirmó su agenda en Capital Federal: “el gobernador me comentó que viaja mañana a Buenos Aires a primera hora. Va a reunirse con la Ministra de Seguridad –Alejandra Susana Monteoliva- y con el ministro del Interior, Diego Santilli. Esto para nosotros es importante”.

Agenda parlamentaria: leyes pendientes y próximos debates

En el plano legislativo, Mansilla señaló que “también conversamos de la temática de la última sesión parlamentaria en donde nos quedaron algunas leyes de emergencia y algunos otros proyectos que se van a tratar”.

“No somos una isla”: el valor del diálogo con Nación

Sobre la relación con el Gobierno nacional, Mansilla remarcó la necesidad de sostener canales institucionales: “El diálogo con la Nación es muy importante. Nosotros lo tenemos claro desde que asumió el gobernador y tenemos un presidente que no es de nuestro partido. Es fundamental porque nosotros no somos una isla en la Argentina, somos una provincia que necesita de la Nación como la Nación necesita de las provincias”.

Representación en el Congreso y “volumen político”

Mansilla también habló de la representación tucumana en el Congreso: “Hoy mantenemos los tres diputados nacionales que tenían el espacio que tiene el gobernador en el Congreso y se sumó la senadora Beatriz Ávila. Es importante para darle volumen político a la representación legislativa en la Nación”.

Superávit fiscal, caída del consumo y preocupación por la recaudación

Al referirse a la situación fiscal, Mansilla afirmó que Tucumán sostiene un superávit, aunque advirtió señales de desaceleración económica: “Nosotros estamos trabajando con un superávit, pero en estos últimos meses la recaudación bajó mucho, el consumo bajó, y obviamente eso nos afecta a todos” y agregó: “somos conscientes de que tiene que mejorar la situación“.

“Esperemos que le vaya bien al Gobierno nacional no tan solo en lo macro sino que le llegue la gente también”.