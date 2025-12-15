Sos Team vitel toné? Aquí la receta estrella que inaugura nuestro recetario de Navidad

Navidad es sinónimo de esas recetas que solo desempolvamos para estas fechas. En ese marco, el vitel toné se convierte en un infaltable en esta cálida noche de diciembre.

Y nada de complicarse: esta receta está pensada para que cualquiera lo pueda hacer, sin términos raros ni pasos eternos. Es el primer capítulo de un ciclo de recetas navideñas clásicas, una por día hasta el 24, para ir diagramando la mesa de Nochebuena con tiempo.

Ingredientes (8–10 porciones)

Para la carne

1 peceto de 1,2 a 1,5 kg (si no es peceto puede sustituirse con otro corte sin venas ni exceso de grasa, ¡y hasta con lengua!)

2 zanahorias

1 cebolla

(Opcional) puerro y apio

2 hojas de laurel

10 granos de pimienta

Sal y agua

Para la salsa

2 latas de atún en aceite (bien escurrido)

4–5 anchoas (opcional pero suma mucho)

3 cucharadas de alcaparras (1 para la salsa, resto para decorar, puede reemplazarse con aceitunas picadas)

1 taza de mayonesa

½ taza de crema

½ a 1 taza de caldo de cocción del peceto

1 cucharadita de mostaza

Jugo de ½ limón

Pimienta

Paso a paso (versión resumida)

1. Cocinar el peceto

Poné el peceto en una olla con las verduras, laurel, pimienta y sal. Cubrí con agua fría, llevá a hervor, bajá el fuego y cociná 1 h a 1 h 15 a fuego suave. Apagá y dejalo enfriar en el caldo. Ideal: guardarlo en heladera de un día para el otro para cortar mejor.

2. Cortar la carne

Sacá el peceto frío y cortalo en fetitas finas con un cuchillo bien filoso. Reservá el caldo para la salsa.

Salsa “toné” rápida

En una procesadora o con mixer poné: atún, anchoas, 1 cucharada de alcaparras, mostaza, jugo de limón y un chorrito de caldo. Procesá hasta hacer una pasta. Agregá mayonesa y crema. Mezclá bien. Sumá caldo de cocción de a poco hasta lograr una salsa cremosa: ni líquida ni mazacote. Probá sal y pimienta (ojo, atún/anchoas/alcaparras ya son salados).

Armado de la bandeja

En una fuente, poné una capa fina de salsa en la base. Acomodá las fetas de peceto, apenas superpuestas. Cubrí con salsa. Repetí capas hasta terminar. La última tiene que quedar bien tapada. Decorá con alcaparras y, si querés, rodajas de huevo duro. Llevá a la heladera mínimo 3–4 horas. Si es de un día para el otro, mejor.

Dos tips clave