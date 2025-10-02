Simoca: con militancia y unidad, Jaldo marcó agenda en el Este tucumano

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, encabezó un multitudinario acto en Simoca, acompañado por la militancia y referentes de la Nueva Fuerza del Este, que conduce el legislador Tomás Cobos. La jornada estuvo marcada por la consigna de fortalecer la unidad del peronismo y reafirmar el compromiso con la gestión como motor de transformación.

“Queremos que nos midan por la gestión, no por promesas vacías. La gente quiere soluciones y ese es nuestro compromiso”, expresó Jaldo frente a una plaza colmada, donde destacó que la verdadera política se construye con obras y un Estado presente.

El encuentro reunió a militancia, gremios, dirigentes y vecinos, bajo la consigna de gestión, unidad y compromiso.

Un mensaje de unidad y cercanía

El mandatario agradeció el acompañamiento de militantes, dirigentes, gremios y vecinos que, aun sin pertenecer a un partido, respaldan este proyecto político: “Eso es lo que fortalece este proyecto: el peronismo que cumple, que está cerca, que no abandona”, afirmó.

De cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, Jaldo aseguró que Tucumán enviará un mensaje contundente: la defensa de un modelo de provincia basado en la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo social y el futuro para todos.

Amplio respaldo político

En el acto estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; las candidatas y candidatos Gladys Medina, Javier Noguera y Carolina Vargas Aignasse; además de los dirigentes Darío Monteros, Carlos Najar, Javier Morof, Mario Leito, Roque Álvarez, Alejandro Martínez y Francisco Caliva, junto al legislador anfitrión, Tomás Cobos, y referentes del Este tucumano.