Sergio Pagani y la conexión de la UNT con los graduados

El ingeniero Sergio Pagani, rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), destacó la relevancia del acuerdo cooperación institucional entre la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT): “Es un convenio muy importante porque es la conexión natural que tenemos desde la universidad con los graduados universitarios; nos va a permitir llegar a todas las profesiones para establecer un vínculo que va a tener beneficio para nosotros, primero para realimentar nuestra educación en la carrera de grado, ver qué sugerencias nos hacen los graduados en relación al dictado de las carreras y por otro lado ofrecer sobre la base de necesidades lo quehoyes imprescindible en cualquier profesión que es la formación continua. Así que una vez superado el grado necesitamos todos seguir formándonos”.

Por su parte el presidente de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT), Alberto Moyano, indicó: “Es un trabajo que veníamos realizando desde el año pasado, donde le veníamos a plantear al rector la inquietud de sumarnos desde la federación con todos los colegios que la pertenecen, que son 21 colegios de profesionales, a aportar y a colaborar en el tema de relevamiento, encuesta dirigida desde la universidad hacia sus egresados y que nuestro espacio lo contemplamos como matriculados, que lo contenemos cuando egresan y que tenemos ese mismo objetivo de querer tener datos fidedignos y exactos de nuestros profesionales y de los egresados de la UNT en lo que se respecta a su aspecto laboral, a su aspecto académico, a su formación continua y a su desarrollo profesional en cada especialidad de su competencia”.

Finalizó diciendo: “Este convenio resulta fundamental para ambas instituciones que son la universidad y a los colegios, que en este caso están representados por la federación”.