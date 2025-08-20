Sensibilización sobre Violencia de Género

Una capacitación a los residentes de psicología y psiquiatría del Hospital “Nuestra Señora Del Carmen” brindó el Observatorio de las Mujer impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Federico Masso. Se trata de un ciclo que tiene el objetivo de concientizar y sensibilizar respecto al abordaje de la violencia de género.Se indicó que “se trabajó para explicar y unificar las pautas de intervención en casos de violencia de género. Además, se brindaron herramientas sobre la problemática y sus lineamientos legales para futuras derivaciones”. Cabe señalar que el “Observatorio de las Mujer”, está dirigido por Florencia Guerra y en la capacitación estuvieron Verónica Herrera, Walter Mejia, Ángela Lo Sardo, profesionales con vasta experiencia en la temática.Oficialmente se explicó que “estas acciones conjuntas son acompañadas por el gobernador Osvaldo Jaldo , con la principal meta de continuar promoviendo la prevención, detección, y ayuda a víctimas de violencia de género en todo el territorio provincial”.