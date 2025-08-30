Senadores con representantes de discapacitados en Tucumán

“Asumimos el compromiso de ratificar en el Senado la ley de emergencia en discapacidad, tal como se hizo en Diputados. No podemos permitir que el ajuste recaiga sobre los más vulnerables. Vamos a seguir defendiendo la inclusión y el acceso a una atención digna para todos y todas”.

Esto puntualizó la senadora nacional Sandra Mendoza luego de una reunión, junto al senador Juan Manzur, con representantes de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán (CITED), que agrupa a prestadores que brindan atención a miles de personas con discapacidad y generan empleo en nuestra provincia.

Agregó la parlamentaria que “en este contexto tan delicado, es clave escuchar a los actores del sector, que vienen sosteniendo con mucho esfuerzo su tarea frente al abandono del Estado nacional”.