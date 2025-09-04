Seguridad y agua potable: Jaldo inauguró obras en Las Talitas

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles la inauguración del nuevo destacamento de la Guardia de Infantería de la Unidad Regional Norte (URN) en el barrio 180 Viviendas de Las Talitas, una obra que refuerza la presencia policial y la seguridad en el Gran San Miguel de Tucumán. En la misma jornada se habilitaron obras de urbanización y un nuevo pozo de agua potable.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el vicepresidente Primero de la Legislatura, Aldo Salomón; las diputadas Gladys Medina y Elia Fernández; la intendenta de Las Talitas, Marta Najar; los intendentes Elvio Salazar (Simoca) y Graciela Gutiérrez (Alderetes); los legisladores Carlos Najar, Walter Herrera y Tulio Caponio; el titular de la SAT, Marcelo Caponio; el titular del IPLA, Dante Loza; el secretario de Deportes, Diego Erroz, además de concejales y comisionados comunales.

También participaron el jefe de Policía, Joaquín Girvau; el subjefe, Roque Yñigo; y el jefe y subjefe de la Regional Norte, Gustavo Beltrán y Sergio Juárez.

Durante el acto, se entregó un nuevo vehículo para la agencia de la SAT en Las Talitas, con el fin de mejorar la capacidad operativa del organismo.

El gobernador Jaldo destacó la importancia del nuevo pozo, que aportará más de 100.000 litros de agua por hora: “Aunque un pozo puede parecer una obra menor, quienes han enfrentado la falta de agua en verano saben lo crucial que es contar con este recurso”.

En relación con la seguridad, subrayó que el nuevo edificio de Infantería “cumple con todas las normas de seguridad y bienestar, y contará con 30 efectivos que se encargarán de cuidar la vida y los bienes de los habitantes de Las Talitas”.

El mandatario remarcó que, si bien se han logrado importantes avances policiales en la zona, “hemos registrado importantes allanamientos y secuestros de sustancias ilegales en la zona, lo que demuestra la necesidad de seguir trabajando en conjunto con la comunidad”.

También habló sobre la salud pública: “En salud no se gasta, se invierte”, dijo tras reunirse con directores de hospitales para reforzar el compromiso de dotar al sistema sanitario de insumos y tecnología.

La gestión provincial inauguró un pozo de agua potable y un destacamento de Infantería, en articulación con la intendencia local.

Por su parte, el vicegobernador Acevedo destacó que, aun en un año electoral, “la gestión no se detuvo y se ejecutaron obras en distintos municipios de la provincia. No tan solo se apuesta a defender la salud y la educación, sino también la seguridad, que es otro compromiso que tenemos con la ciudadanía tucumana y con los tucumanos, cuidar la vida y los bienes de los tucumanos”.

El ministro Agüero Gamboa valoró el funcionamiento de la nueva unidad: “Hoy trabajando en equipo con la Municipalidad de Las Talitas y el Ministerio de Seguridad, como lo pide nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, acercando el personal policial a los barrios, a la población, a todos los tucumanos, en este caso a los talitenses”.

La intendenta Najar explicó que el pozo fue completamente repotenciado: “Esto permitió mejorar el servicio a todos los vecinos que viven sobre calle 12 y en barrios como Virgen del Huerto, Virgen del Valle, Judiciales, Valle Belgrano, Valle San Martín y Divino Niño. Además, se avanzó en la pavimentación con adoquinado de 800 metros lineales en calle 41 y en otras arterias, alcanzando en total 6.000 metros lineales de pavimento articulado durante la gestión”.

El legislador Najar señaló que “el trabajo de un Estado presente es fundamental. En víspera de un acto electoral en donde democráticamente se van a elegir quiénes nos van a representar a los tucumanos en la Cámara Baja de la Nación, planteando casualmente eso, un Estado presente, solucionando los problemas reales de la gente y no desatendiendo lo importante”.

En tanto, Caponio informó que con este pozo se habilitó el décimo de la actual gestión, de un total de 53 en el último año y medio: “Este pozo, de 300 metros de profundidad, reforzó la provisión de agua potable para 8.000 personas de Las Talitas. Además, anunciamos el inicio de una nueva perforación en el barrio Alto La Lomada y Galicia”.

El jefe de la Regional Norte, Gustavo Beltrán, resaltó que “este espacio significa un importante acercamiento a la comunidad del barrio 180 Viviendas y de sus alrededores. Era una demanda constante de los vecinos y una prioridad planteada por el Jefe de Policía, el Ministerio de Seguridad y el propio Gobernador”.

Finalmente, precisó que “el destacamento cuenta inicialmente con 30 efectivos policiales, distribuidos en guardias de 10 agentes por turno, además de dos jefes responsables de la supervisión del sector”.